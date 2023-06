Campaña para detectar casos de hepatitis C en varias provincias

La hepatitis C es una de las preocupaciones más fuertes del sistema sanitario, por las graves consecuencias y por la presión sobre el sistema sanitario.

El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) dialogó con Andrea Villalba, jefa del servicio de Infectología del Hospital Lencinas, donde se realizan los testeos gratuitos, al igual que en el Hospital Central: “La hepatitis C, se denomina así a esta hepatitis que está incluida dentro de los grupos de las hepatitis virales.

"Nosotros conocemos la hepatitis A, B, C, D y E, y precisamente esta hepatitis C tiene una característica muy puntual, es una hepatitis que ingresa al organismo, afecta específicamente al hígado y puede en un primer momento producir una infección asintomática o con muy pocos síntomas, pero la característica de este virus es que provoca una enfermedad crónica que el 80, el 90% de las personas, luego de años de adquirida esta hepatitis pueden tener manifestaciones importantes y severas tanto a nivel hepático como extrahepático”, detalló.

“Dentro de las hepáticas puede producir cirrosis, cáncer hepático celular, puede producir insuficiencia hepática y también puede requerir como instancia última, y necesaria muchas veces, un trasplante hepático".

"Entonces es lo que tenemos que considerar, sumado a esto al hecho que como dije, en muchas oportunidades una hepatitis pasa asintomática o con pocos síntomas. En general de 10 personas que cursan la hepatitis C, entre 6 o 7 personas no saben que conviven con el virus de la hepatitis C”, consideró.

“La cirrosis si bien en lo cotidiano, en la población, se la relaciona con el consumo de alcohol, esta no es la única causa de cirrosis, es una característica de una enfermedad hepática crónica y hay muchas otras causas de cirrosis, una de ellas pueden ser las hepatitis, como puede ser la hepatitis B en menos porcentaje pero también la hepatitis C fundamentalmente”, aclaró Villalba.

Enfermedad curable

“Una persona que ya sabe que tiene hepatitis C, algo importante que podemos ofrecer a esa persona y a la familia, es que hoy tiene cura. Hoy una persona que durante muchos años convivió sabiendo que tiene hepatitis C, pensando que era una patología crónica, que la iba a tener toda su vida, y que tal vez podía llegar a estas manifestaciones, a compromisos severos, hoy les podemos asegurar que es una hepatitis que tiene tratamiento curativo en más del 98% de los casos”, dijo.

“La vía de transmisión más frecuente es por contacto con sangre, haber tenido transfusiones no testeadas o contacto con agujas, compartir agujas, compartir elementos que contengan sangre o realizarse tatuajes, piercing. Un pequeño porcentaje puede transmitirse por vía sexual”, explicó.

“Cualquier persona que no sepa y a lo mejor hace muchos años le colocaron inyecciones, es conveniente realizar el test de hepatitis C como primera instancia. Este test sacando sangre y haciendo una determinación con los anticuerpos de hepatitis C o un test rápido con una muestra de sangre como un test de embarazo, y a los 15 minutos tienen el resultado, una rayita es negativo, dos rayitas es positivo”, concluyó.