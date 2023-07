Advierten que no detectar el TDAH a tiempo, "expulsa a los niños del sistema"

Criar hijos con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) puede ser un desafío en cualquier parte del mundo, no solo en Argentina. Sin embargo, en el contexto específico de nuestro país, hay varios factores que pueden contribuir a que esta experiencia sea más difícil y, en ocasiones, se convierta en un calvario para las familias.

Cabe destacar que todos los 28 de julio, se conmemora en Argentina el Día de la Concientización y Sensibilización sobre el TDAH.

Mariel Giordanino, presidente de la Asociación de familias leonas con TDAH, conversó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y dio algunos detalles de esta afección: “Es muy difícil, por eso existe Familias leonas TDAH, porque los médicos no son responsables del estado en el que ingresamos a la primer consulta, al primer diagnóstico, pero sí deberían ser responsables en el estado en que salimos de ahí, porque nos dejan con el diagnóstico en la mano y sin saber absolutamente nada, no te advierten de nada más”, alertó la experta.

“Encontrarnos con este diagnóstico es muy cruento porque tenemos a nuestro hijo, de la mano, que no encaja en ninguna parte. El sistema educativo lo excluye constantemente porque es un niño que se porta mal, tal vez, porque tal vez es un niño que no se queda quieto, que no entiende, que no presta atención, es expulsado del sistema” opinó Giordanino.

“Toda familia lo que más ansía, es ver a su hijo en las escuelas, en este segundo hogar y lamentablemente los síntomas de este diagnóstico se acrecientan cuando impactan en lugares en donde se desconoce el trastorno, en donde no usan el sentido común y comienza a agravar toda esta sintomatología”, advirtió presidente de la Asociación de familias leonas con TDAH.

“La verdad es muy dolorosa y más en las primeras etapas, que son de crecimiento, evolución y que en el caso de que tenga esa ‘h’ de hiperactividad, vamos a estar en presencia de un chico que no para y que pone en riesgo su vida, pero que también puede llegar a lastimar a otros, no porque quiera lastimar, sino por su propia hiperactividad, por llevarse todo por delante, por no poder esperar los tiempos y por encontrarse en un lugar que el docente desconoce”, Mariel Giordanino.

Criar a un niño con TDAH puede ser agotador física y emocionalmente. En un contexto social y económico desfavorable, los desafíos familiares pueden intensificarse y hacer que la crianza sea aún más difícil.

“Cuando tenemos un hijo diagnosticado con TDAH lo primero que aprendemos es a generarle herramientas para que aprenda a ponerse las pantuflas, aprenda a cambiarse, a lavarse los dientes, que deja la toalla colgada donde va, que coma a determinada hora, que a determinada hora estudie, el paso a paso, porque el TDAH tiene que ver con fallas en las funciones ejecutivas que son las que nos permiten hacer cosas”, preciso la experta.

“Los invito a salir este 28 de julio a ver los espacios verdes, las municipalidades teñidas de color naranja, las casas que estarán adornadas con cintas y globos, para visibilizar este diagnóstico”, cerró Mariel Giordanino.

