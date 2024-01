Ya tendría fecha el cara a cara entre el Papa Francisco y Javier Milei

El Papa Francisco recibiría en febrero al presidente Javier Milei, quien buscará limar asperezas y tratar de convencerlo de que concrete su primer viaje papal a la Argentina.

El encuentro se concretaría el 11 de febrero en el marco de la ceremonia de canonización de “Mamá Antula”, según informaron fuentes del Vaticano.

No obstante, desde Casa Rosada difundieron un mensaje oficial en que sostuvieron que la visita no está confirmada. "Hasta el momento no está confirmada oficialmente la visita del presidente Milei al Papa Francisco en Roma. No hay confirmación oficial", se indicó. El vocero Manuel Adorni brindará más detalles a las 11", informaron.

La confirmación de que el Papa recibirá a Milei, fue publicada por algunos medios, luego de que este jueves, el presidente le enviara una carta con la invitación oficial para que visite Argentina.

La presencia del Sumo Pontífice contribuirá a “la unidad” y dará “la fuerza necesaria para preservar la paz, trabajar la prosperidad y el engrandecimiento de la patria”, según la misiva que firmó Milei.

“Usted bien sabe que no necesita invitación para venir a su querida Argentina. A riesgo de decir lo innecesario, le invito a visitar nuestra amada Patria, conforme a las fechas y los lugares que nos sean indicados”, dice el texto que lleva la firma del mandatario.

De confirmarse la llegada del sumo pontífice se debe a que el presidente argentino envió una carta oficial al Papa invitándolo a visitar Argentina, destacando que su presencia podría contribuir a la pacificación y hermanamiento de los argentinos, superando divisiones y enfrentamientos. La carta, difundida en las redes sociales del Gobierno, fue firmada por el mandatario y acompañada por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el texto, el presidente reconoció la fragilidad económica y social del país y aseguró que las medidas propuestas buscan transformar la situación, priorizando la protección de los compatriotas más vulnerables. A pesar de tensiones previas con la Iglesia Católica, se espera que la visita del Sumo Pontífice contribuya a la unidad y brinde la fuerza necesaria para preservar la paz y trabajar por la prosperidad de Argentina.

Durante el proceso electoral, Milei mantuvo conflictos con la Iglesia Católica, especialmente por declaraciones polémicas contra el Papa Francisco. Sin embargo, la invitación oficial busca un acercamiento, destacando la importancia de la presencia del Papa en el país para fortalecer la unidad nacional y trabajar por el bienestar y crecimiento de Argentina. La carta, que enfatiza la necesidad de superar divisiones, subraya la contribución esperada del Sumo Pontífice a la tan anhelada unidad de los argentinos y destaca la colaboración invaluable de la Iglesia Católica en el ámbito social.

Con información de NA