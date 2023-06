Unión por la Patria reemplazará al Frente de Todos: su primer comunicado

Este miércoles 14 de junio fue la fecha límite para presentar las coaliciónes y partidos políticos para las elecciones presidenciales de este año y se confirmó que el Frente de Todos pasará a llamarse Unión por la Patria.

El bloque oficialista que llevó a la presidencia a Alberto Fernández de la mano de Cristina en las Elecciones 2019 este miércoles emitió su primer comunicado, a pesar de que todavía los nombres de los candidato brillan por su ausencia.

De esta manera, desde una cuenta nueva de twitter, presentaron una nueva propuesta a través de un texto que muestra los objetivos de esta campaña: "Nuestro país está frente a una encrucijada histórica. Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social. Para que el crecimiento sirva al desarrollo argentino y, fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas".

Y no dejaron de manifestar sus críticas hacia los gobiernos anteiores: "Pero sabemos lo que tenemos enfrente. Quienes protagonizaron los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri pretenden volver hoy con las mismas recetas pero de manera más rápida y contundente. Recetas que nos llevaron al 2001 y al retorno del FMI en el 2018, luego de que Néstor Kirchner, en el 2005, pagara la histórica deuda con ese organismo recuperando para la Argentina el timón de su economía. Los sectores más reaccionarios de la oposición, a través de discursos de odio y violencia, proponen la construcción de un país para pocos que incluye la eliminación de sus adversarios políticos".

"Esta vez no ocultan sus intenciones, están a la vista de todos: dolarizar la economía, endeudar a nuestro país y hacer pagar el costo del ajuste no sólo a los que menos tienen -como siempre-, sino también a la clase media. Frente a esa disyuntiva tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político: no solo para frenar esa amenaza, para defender a nuestra Patria.

Sino también para llevar adelante un programa de gobierno que desarrolle la economía al tiempo que mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Nos une la bandera argentina y la defensa de los valores que identifican a nuestro país y su historia: la visión federal, nuestra diversidad cultural y la profunda tradición solidaria de nuestro pueblo. Nos unimos con la firme convicción de que es la discusión a través de métodos pacíficos y democráticos la que debe saldar los profundos y necesarios acuerdos que necesitamos conseguir", insistieron.

Finalmente, expresaron con una visión a futuro: "Nos unimos para garantizar la protección y soberanía de nuestros recursos naturales, que sirvan al trabajo y el desarrollo argentinos. Nos unimos para cuidar el trabajo y el salario de los argentinos. Nos unimos con el firme objetivo de desarrollar, de una vez por todas, una industria nacional fuerte y potente para un país cada vez más grande. Nos unimos para garantizar y hacer crecer la inversión en ciencia y tecnología argentina. Nos unimos para recuperar la independencia económica y por el desarrollo de una Argentina Federal. Nos unimos para defender a la Patria. Unión por la Patria".