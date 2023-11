Una parte del PRO y la UCR mendocina apoyarán la candidatura de Milei

Tras el apoyo político a Javier Milei de los legisladores mendocinos del PRO y de los radicales que responden a Luis Petri, el diputado provincial Gustavo Cairo en Metaverso, de Ciudadano.News, explicó por qué apoyaron a la fórmula presidencial liderada por La Libertad Avanza (LLA).

“Ante la disyuntiva que plantea el balotaje, me pareció conmovedor lo que hizo Patricia Bullrich, dándole su apoyo a Javier Milei en un momento duro. Se puso por encima las necesidades del país y por sobre su dolor por la derrota. Ante esto, coincidimos con los legisladores del PRO y el sector de la UCR liderado por Petri dando este apoyo a Milei", expresó.

-¿Influye este apoyo del partido en el votante?

-No sé si mucho, sé que lo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri ha influido en mucha gente, en sus propios votantes. Por supuesto, que cada uno es libre y se va a expresar según sus preferencias. Pero los dirigentes también tienen una función que es orientar porque tenemos una responsabilidad.

-En este balotaje serán dos posibles escenarios, ¿qué consecuencias podría transitar la provincia?

-Los gobiernos kirchneristas, de los cuales Sergio Massa sería una prolongación, han sido muy 'ambacentristas'. Se han centrado en subsidiar todo lo que sea el AMBA y le estamos subsidiando el agua, la luz, el gas, transporte al gran Buenos Aires. Cuando nosotros pagamos 30 mil pesos, allá pagan 5 mil y eso va a seguir. Lo que plantea Milei es desarmar un poco ese andamiaje nacional, que se superpone a las provincias para que los recursos vayan a sus fuentes productivas. Mendoza es una de esas provincias productivas, en ese sentido, liberar de esas cargas sería bueno para la provincia.

-¿Qué le parece la neutralidad que ha tomado la UCR?

-Ahí hay distintas visiones, como también las hay en el PRO, creo que la neutralidad no es neutra porque hubo un resultado que es 36 y pico a 30. No es neutro quedarse en la casa, entiendo la posición de todos.

-¿Ser neutro es ser funcional al Gobierno?

-Creo que sí, sobre todo en el caso de algunos dirigentes. El presidente de la UCR nacional (por Gerardo Morales) es evidente que juega para Massa. Otros están haciendo un equilibrio más delicado, caso de la UCR de Mendoza no creo que quiera jugar para Massa. Sin embargo, siendo neutrales no sé cuál es el resultado. Por eso nosotros claramente sentimos la necesidad de expresarnos al respecto.

-Tema fiscalización, ¿cómo toma las críticas de Javier Milei al respecto del recuento de votos?

-Hay que estar muy atentos. He escuchado rumores, hay videos y cosas, pero hay una oportunidad y una posibilidad de fiscalizar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso es clave, no me caben dudas que van a venir votantes de los países limítrofes, cruzando las fronteras, que en algún momento eso se prohibió ese cruce para votar el día de la elección y volver, eso va a estar.

-¿Ayudarán con la fiscalización?

-Sí, a nivel nacional, dirigentes del PRO se han puesto a disposición de La Libertad Avanza. Hemos hecho lo mismo, con Armando Magistretti y José Caviglia para coordinar la fiscalización en conjunto. En Mendoza lo tenemos bastante controlado. El tema es sobre todo en provincia de Buenos Aires y provincias del norte, pero hay que poner el ojo en el Gran Buenos Aires, que es donde hay tantos distritos, partidos y ahí puede haber algún problema si no está bien fiscalizado.

-¿Cómo tomó la medida del Gobierno de habilitar la renuncia al subsidio para el trasporte público?

-Sin dudas es una campaña del miedo, porque el boleto no tiene que valer $700, sino que tiene que encontrar un equilibrio. Lo que no se paga, por un lado, se paga por otro. Hay que morigerar los costos de los boletos, pero no a costa de este descontrol. Ellos de alguna manera ponen blancos sobre negros, ´si gana tal va a pagar´. Por eso, si gana Massa van a profundizar la desigualdad del AMBA y el resto del país porque ellos ahí tienen un montón de votos que pretenden mantener cautivos de esa manera.