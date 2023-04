Mario Manrique, número dos de Smata y secretario gremial de la CGT, realizó un polémico comentario cuando aseguró que habría que “prenderlos fuego” a los empresarios que asistieron Foro Llao Llao. "Los que están en el Llao Llao quieren prender fuego el país, a ellos hay que prenderles fuego", expresó el sindicalista cercano a los Moyano.

Al mismo tiempo, consideró que el Gobierno “fue demasiado prudente” con los empresarios que intenta desestabilizarlo, "Este gobierno fue demasiado prudente, entramos en una inacción y deja espacios para que lo ocupen otros", comentó en declaraciones radiales.

"Es obvio que todos los que están en el Llao Llao quieren desestabilizar al Gobierno. Yo estoy esperando alguna acción, alguna aclaración. Estoy enojado y angustiado. Los funcionarios asumen y renuncian por Twitter, dejame de joder. Yo no tengo Twitter. ¿Quiere decir que soy un pelotudo social? Le dejamos de hablar a la gente a la cara", aseguró.

Por otro lado, expresó: "La CGT va a sacar un comunicado para que haya un consenso social. ¿Con quién vamos a consensuar, con un empresario que decidió boicotear al gobierno? ¿Con quién voy a consensuar si los que vienen te quieren romper la espalda? ¿Voy a consensuar con la UIA, con el círculo rojo? No estamos viendo las realidades".

Luego apuntó contra los empresarios que no cumplen el acuerdo de precios y aseguró: "Sabes cómo les rompo la espalda, les digo hasta acá. ¿Dólar soja? Liquidaron toda la soja. Si no lo hiciste, te la expropio. Hay que hacer cumplir la ley. Si no estamos gobernando para el establishment".

Pero a su vez criticó tanto al Gobierno como a la CGT porque "el dólar que sube, que sube". "La cabeza del laburante está preocupada y nadie del gobierno dice nada. La CGT tampoco, debería salir a decir que si esto sigue así se pudre todo", concluyó.