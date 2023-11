Telecomunicaciones: sector clave del país y la persona que acompañaría a Milei

El gabinete de gobierno de Javier Milei sigue tomando forma y suenan algunos nombres que podrían integrarlo en los próximos días. Las telecomunicaciones es un sector clave en el país y el rumor es que Rodolfo Bianchi, excandidato a intendente de San Rafael por La Libertad Avanza y titular de CAPPI (Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet), podría ser uno de los encargados de administrar el área.

Ante esto, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, lo entrevistó y habló sobre su futuro como eventual funcionario de Javier Milei y la situación de las telecomunicaciones en nuestro país.

-¿Qué opinión tiene sobre los nombramientos del supuesto gabinete de Milei y la incorporación de personas ligadas al macrismo?

-He aprendido que hay que escuchar las declaraciones de Javier Milei, que suele ser muy claro, explícito y no anda cambiando de rumbo. En el medio aparecen un montón de especulaciones de gente que no es Javier Milei y que dicen esto, pasó esto o aquello y la verdad, pasa mucho de la falacia del hombre de paja. Por otro lado, respecto del apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, el acuerdo fue incondicional. Entonces, Javier está tratando de encontrar a la mejor persona para cada cargo y lo hace sin mirar de qué partido es. Va ocupando esos cargos a conciencia, que a veces a uno le resulta atípico o parece que no fuera político la forma en que trabaja.

-¿Con su extensa carrera ejecutiva y también formando parte de empresas de servicio de internet, cómo se ve usted por ejemplo, al frente del Enacom?

-Estuve dentro de ATDC, la cámara que agrupa a cableros en general y empresas grandes de comunicaciones hace un poco más de un mes, por lo cual estuve colaborando en el espacio desde lo técnico para ver qué medidas hay que tomar en términos de comunicación y comento en la mesa de trabajo, sería bueno que tengamos presencia ahí. Fui como referente de la Libertad Avanza, únicamente por ese evento y cuando llegué como referente de mi espacio a ese evento, se hicieron todo tipo de elucubraciones y dijeron si este es referente en comunicaciones, lo más seguro es que quede al frente de Enacom.

-¿Allí apareció ese rumor?

-A partir de ahí son todas elucubraciones, formalmente, fui de referente en ese evento y vengo trabajando en el tema comunicaciones y apoyando desde mi conocimiento. Dónde voy a estar, en dónde me llamen y vean que hago un mejor papel, donde haga falta, no tengo una aspiración personal en ese sentido. Sí, quiero que Argentina salga para adelante y que consigamos lo mejor para nuestro pueblo. Y me decís, donde vas a estar y qué necesitamos, que la internet llegue a un pueblito chiquitito que no tiene internet, bueno, ahí estaré trabajando.



-¿Qué políticas, en caso de que usted llegue a ese lugar, se tienen que tomar para telecomunicaciones?

-Lo ideal sería que internet llegue a todos lados. Es la más importante, si se puede como telefonía celular o como internet fija, las dos son complementarias y que tratemos de que lleguen al interior del interior profundo. Eso, no es con una única forma, hay lugares donde lo adecuado llega con lo satelital, lugares donde llegas con radio y en otros con fibra óptica. Entonces, tenemos que entender cómo llegamos caso por caso a cada localidad.