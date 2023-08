Suarez y Cornejo hablaron de la situación en la provincia

“La provincia y la Nación, están trabajando en conjunto para controlar la situación social de la provincia”, tal la afirmación del gobernador Rodolfo Suarez al respecto de los tensos momentos que se vivieron en Mendoza en los últimos días.

En una conferencia de prensa, de la que participó Ciudadano.news, el primer mandatario aseguró que el impulsor de los intentos de saqueos y psicosis colectiva que se pretendió instalar está identificado e imputado por la justicia provincial: “He dicho que han ocurrido estas últimas horas en la provincia de Mendoza, como bien lo hemos dado a conocer, en mi caso a través de la red, cuando dije en un video que no hay que replicar esos mensajes de WhatsApp porque son en la mayoría falsos, de hecho ya hay alguien que se ha atribuido la autoría”, indicó Suarez.

“Decíamos en su momento que alguien tiene que haber detrás de esto”, continuó, precisando que “recién me acaban de anoticiar que la justicia de Mendoza, a través de los órganos pertinentes, ya han tomado intervención con esta persona que se ha atribuido los hechos y ha actuado de oficio”.

“Nosotros estábamos preparando para hacer la denuncia, no hizo falta porque la justicia está actuando de oficio y me parece muy bien eso y estamos trabajando en forma conjunta. Lo estoy haciendo con el Gobierno Nacional, porque acá hay que manejar información en estos casos, sobre todo sobre estos mensajes falsos y eso. Esto es un delito, incitar a la violencia, es un delito que está penado por el código penal, y trabajando en forma conjunta con el Poder Ejecutivo, con la Policía, con el Gobierno Nacional porque no eso es un hecho de Mendoza, esto es un hecho a nivel nacional”.

Cuando Ciudadano.news le consultó sobre la acción encarada por el Diputado Nacional Omar De Marchi, de solicitar la presencia de Gendarmería Nacional en territorio mendocino, muy molesto respondió: “No es necesario, en algún momento hay que parar con la campaña política, en un momento hay que tener la responsabilidad del momento”, remarcó, y aseveró: “no hace falta la gendarmería, esos son proyectos para visibilizarse con la gente, en estos momentos campaña, realmente a mí me produce indignación, no lo puedo definir de otra manera, pero no es necesario, la situación está controlada, está bien, la policía ha actuado muy bien, estamos trabajando, yo agradezco a los mendocinos y a las mendocinas que me hayan escuchado”.

Quien también dio su parecer sobre los episodios ocurridos en Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz y Tunuyán, fue el Senador Nacional, Alfredo Cornejo: “Son dirigentes de actitudes viejas, de actitudes que no tienen nada que ver con la Argentina que estamos viviendo, la Argentina que va a cambiar, que va a cambiar necesariamente, yo tengo mucha esperanza”.

“Sin duda que la situación económica es pésima, y se manifiesta claramente en muchos, entonces la situación económica es pésima, pero hay un sistema de asistencia que tienen los municipios, distintos signos políticos, que tiene el gobierno de la provincia, que tienen muchas provincias, y ese sistema está funcionando”, agregó, indicando que “tenemos que salir de esa situación a una creación concreta de trabajo genuino, y eso es lo que debemos cambiar”.

“Este personaje, Castells, es un personaje que debería estar investigado por esos hechos, porque esos hechos denotan una organización detrás. Y sin duda que esos audios, alguien los organizó, alguien los grabó, alguien los hizo circular. Ya hay detenidos en ese sentido”, cerró Cornejo.