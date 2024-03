Stolbizer criticó "la doble vara" de la política y el error con la Ley de Alquileres

La diputada nacional Margarita Stolbizer del bloque Hacemos Coalición Federal (HCF) fue entrevista por Metaverso, programa de Ciudadano.News , y habló de la manera en qué se maneja el Gobierno nacional con las provincias y la clase política. Además, expresó su posición al respecto del mega DNU de Javier Milei y contó la situación en su tratamiento en el Congreso.

La legisladora hizo un análisis sobre cómo se encuentra la clase política y argumentó que " hay una doble moral". "Hay kirchnerismo que atropelló a las instituciones el año pasado, pero hoy reclama institucionalidad. Del otro lado, hay muchos que reclamaban republicanismo y ahora están sentados en los cómodos sillones de gabinete y se olvidan del reclamo de república", aseveró.

"Así no podemos tener una Argentina tan pendular. Porque después nos quejamos de que no hay inversiones, y la llegada de las mismas no se resuelven a los gritos, a las payasadas, como están haciendo hoy, sino instalando condiciones de credibilidad, de previsibilidad", añadió.

Por eso, Stolbizer remarcó que "nadie invierte en un país, en el que las leyes se sacan con la mitad del Congreso, con una precariedad como el que pueden tener un DNU". " Hay que ver cómo fortalecemos las instituciones para tener un país más creíble, más confiable, más previsible. Recién ahí vamos a poder encarar un camino de educación, de crecimiento y de desarrollo", sostuvo.

¿Cómo sigue el tratamiento del DNU?

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo ya está constituida y se espera esta semana la visita de funcionarios de Gobierno, como en el caso de Nicolás Posse, jefe de Gabinete, y el ministro de Economía, Luis Caputo, que deberán dar detalles de la norma que impacta en unas 300 leyes.

La posición de Stolbizer sobre el DNU es negativa y la diputada nacional cree que el recurso "es inconstitucional porque no reúne los requisitos que la Constitución establece con la necesidad y la urgencia". Porque sostiene que "cuando Javier Milei dicta ese DNU, lo hace casi en el mismo momento que convoca a sesiones extraordinarias al Congreso, casi simultáneo".

Ley de Alquileres

Una de las modificaciones más sensible del decreto presidencial, fue la derogación de la Ley de Alquileres. Sobre esto, Stolbizer señaló que “el decreto tenía un aspecto correcto, que era dejar sin efecto la mala ley que teníamos y creo que eso se debió haber hecho de acuerdo a una ley".

"Nosotros trabajamos mucho en los dos últimos años con proyectos propios. En Diputados estaban los dictámenes sobre una Ley de Alquileres y ese debió haber sido el mecanismo elegido. Porque eso le da más previsibilidad, pero hoy el Gobierno para defender ese argumento dice que a partir de la sanción del decreto tenemos muchas más ofertas. Pero eso habría que demostrarlo", apuntó.

Por lo cual, la legisladora de Hacemos Coalición Federal sostiene que la solución del problema "depende de que tengamos una ley definitiva y no el decreto que es tan precario y puede caer en cualquier momento".

"Hoy el inquilino que no sabe cuánto va a pagar de alquiler y ese es uno de los grandes conflictos: la inflación es el tema que nos cruza a todos en nuestra vida porque es lo que nos pone todos los días frente a la insuficiencia en los salarios y las jubilaciones.

Por eso, las medidas que hay que tomar para resolver el problema de alquileres van incluso más allá del tema de la ley", sentenció.