Una reciente encuesta de la consultora Federico González & Asociados a dos mil argentinos, se demostró que, aunque el plan de dolarización de Javier Mieli está perdiendo apoyo, todavía un 20% de las personas cree que, si se concreta, un peso va a ser equivalente a un dólar.

Es importante destacar que, en el menos peor de los casos, la dolarización se hará, según ha dicho el propio Milei, al precio del dólar en el mercado informal, es decir, en torno a los 750 pesos por dólar, lo que implicaría una devaluación de más del 100%.

Especialistas de diferentes ámbitos, a su vez, calculan que una eventual dolarización debería hacerse a un precio de 3.700 pesos por dólar, lo que implicaría un colapso inflacionario y la pulverización de los ingresos de la gran mayoría de los argentinos. Pero también hay cálculos que ubican el tipo de cambio en los 4.000, 7.000 o hasta 10.000 pesos, según la base monetaria que se incluya.

Los argentinos sobre la dolarización

La encuesta de Federico González & Asociados intentó profundizar sobre las creencias de los argentinos sobre la dolarización. "Si la economía se dolarizara, ¿usted piensa que un peso equivaldría a un dólar?", fue una de las primeras preguntas. El 20,1% respondió que sí, mientras que el 71,8% que no y un 8,1% dijo que no sabía, según cita el diario Perfil.

Cuando se observan los detalles de esa respuesta, se pueden hacer diferenciaciones por partido. Entre los votantes de La Libertad Avanza, el 34,5% cree que en una eventual dolarización de la economía un peso sería equivalente a un dólar. Esa cifra se reduce en los seguidores de Juntos por el Cambio a 13% y a 11,4% entre los de Unión por la Patria.

El estudio también preguntó sobre los salarios: "¿Cree que su sueldo en dólares sería mayor, menor o igual que ahora?", interrogó. El 10,7% de los argentinos respondió que piensa que será mayor, el 54,1% que será menor, el 27,4% que será igual y el 8% que no sabe.

En el asunto de los salarios, las respuestas variaron de forma abismal entre los seguidores de los diferentes partidos. El 28,9% de los votantes de Javier Milei fueron los que contestaron que piensan que su salario va a ser mayor. En cambio, solo el 1% de los votantes de Patricia Bullrich cree lo mismo y el 0,9% de los votantes de Sergio Massa.

Con respecto a los precios, el 42,9% de los argentinos cree que una dolarización va a hacer que sean más altos, el 12,9% que van a ser más bajos, el 31,9% que serán iguales y el 12,7% no lo sabe.

Los votantes de Massa son los que están más convencidos del impacto negativo de la dolarización en los precios, ya que el 75,1% cree que en ese escenario aumentarían. Entre los votantes de Bullrich ese porcentaje está en el 42,8% y entre los de Milei en el 11,8%.

Cada vez más argentinos en contra de la dolarización

Otra de las consultas del estudio planteó un escenario de un eventual plebiscito para decidir si Argentina debe dolarizar o no su economía. El 36% de los consultados contestó que votaría por el sí, mientras que el 56,4% se inclinó por el no. El 7,6% dijo que votaría en blanco o no iría a votar.

El estudio incluyó una comparación de resultados de diferentes momentos que demostró que la propuesta de dolarización está perdiendo apoyo, sobre todo en las últimas semanas.

Otro dato interesante que arrojó la encuesta es que en los últimos meses cada vez más argentinos tomaron posición sobre el tema. En abril, un 15,4% de los encuestados había respondido que no sabía. Esa cifra se redujo a la mitad: en la última semana de septiembre solo el 7,8% no contestó por la afirmativa o por la negativa.