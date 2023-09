A menos de un mes de las elecciones nacionales, la campaña y las propuestas políticas recorren el país. En ese sentido, la provincia de Mendoza recibió a Sabrina Ajmechet, diputada nacional del PRO y coordinadora de la Comisión de Educación del equipo técnico de la candidata Patricia Bullrich para realizar diversas actividades.

Una de ellas estuvo apuntada a aportar y brindar el apoyo a Bullrich por parte de mujeres de la provincia de todos los sectores de la sociedad civil, donde fundamentaron su liderazgo, compromiso con la seguridad, defensa de valores, promoción de la igualdad de oportunidades y el enfoque en la educación, como pilares principales de su apoyo en la región.

“Patricia es la única candidata que tiene una voluntad real de cambiar las cosas, que no es solo un discurso, sino que se demuestra con acciones”, opinó Ajmechet.

A su vez, la diputada visitó los estudios de Ciudadano.News y en diálogo con el programa Metaverso, se explayó sobre la propuesta de campaña de la líder de Juntos por el Cambio sobre educación.

“La Argentina fue un faro educativo, fuimos un ejemplo, no solo para Latinoamérica sino para todo el mundo, por ejemplo, los niveles de alfabetización que tuvo la Argentina a principio y mediados del siglo XX eran un orgullo nacional y, sin embargo, hoy estamos en una realidad en la que la mitad de los chicos de tercer grado no comprenden textos simples”, afirmó.

-Patricia Bullrich en sus ejes de campaña habla de volver a la primera educación...

-La realidad es terrible, solamente 13 de cada 100 chicos están terminando el colegio secundario en el tiempo programado y con los contenidos aprendidos, es muy bajo y se debe a que no importa si aprendiste o no aprendiste, fueron años en donde estuvo mal puesto el eje de la educación y sigue estando mal puesto. La tasa de graduación del secundario en los últimos años subió y eso es terrible, porque se están graduando con peores condiciones, porque en los últimos años lo que se hizo con la pandemia impactó negativamente en la educación. A nosotros nos importa la educación, porque nos importa el futuro de los chicos, porque es el futuro de todos los argentinos.

- ¿Cómo se vuelve a la primera educación?

-En principio, con una voluntad política fuerte para hacerlo y eso es lo que tiene Patricia Bullrich, tiene tres temas de los que viene hablando desde que decidió ser presidenta. Economía, en un país donde la inflación ya no se mide por mes, sino por semana, hablar de economía es hablar de lo que más nos preocupa a todos. Seguridad, saber que salimos de nuestra casa a la mañana, que nuestros hijos van a la escuela, que vamos a ir a laburar, que vamos a llegar y vamos a volver y vamos a estar bien, que podemos sacar el celular en la calle sin que nos lo afanen. Para Patricia, el tercer tema del que siempre habla y donde pondrá la voluntad política para cambiar todo lo que haya que cambiar, es educación y solamente así se puede cambiar, porque los gremios van a querer cerrarte las escuelas, no les va a preocupar que los chicos estén en las aulas y van a querer seguir ocupando espacios que no les corresponde. Está muy bien que existan los gremios defendiendo los derechos laborales de los docentes, tienen un papel claro ahí para hacer, pero no están para definir cuestiones pedagógicas como lo hacen ahora y el Ministerio Nacional de Educación tiene una función primera que ha abandonado, que es asegurar que todos los chicos de la Argentina, sin importar dónde viven, estén en la escuela. Entonces, lo primero que se necesita es la voluntad política.

- ¿Cómo se hace para incentivar a los docentes para que no realicen paros?

-¿Cómo se castiga a los docentes que dejan a los chicos sin clases?, en principio es eso. Nosotros vamos a declarar a la educación como servicio esencial. Los docentes estamos al servicio de formar a los chicos, adolescentes, jóvenes en la universidad, estamos dando un servicio y nuestra primera percepción tiene que ser esa, la de formadores, que no es solamente enseñarles los contenidos mínimos, es enseñarles el valor del trabajo, del esfuerzo, de hacer las cosas bien. Entonces, vamos a defender a todos los docentes que son miles a lo largo de la Argentina, que quieren hacer todos los días su trabajo bien, pero llegan los gremios, reciben presiones, los apuran, los aprietan y nosotros eso lo vamos a cortar, ¿cómo?, con esta ley que obligará a que las escuelas estén abiertas y que haya una guardia mínima. Hay un calendario escolar de 190 días de clases que necesitamos cumplir y que no haya paros. Cuando no estamos dando clases estamos castigando a los chicos.

- ¿Qué pasa con los sueldos de los docentes?

-Están mal remunerados, los docentes tienen que ganar bien. Se les paga por la cantidad de hora que tienen al frente de un curso y la realidad es que ser docente no es solo pararse frente a los alumnos y enseñarles algo, sino preparar las clases, aprender sobre el tema, corregir, hacer un seguimiento y seguir perfeccionándose entonces, es mucho lo que hay que hacer por los docentes para ayudarlos. Necesitamos volver a revalorizar la tarea del docente. La docencia tiene que tener un correlato en lo que ganan y para qué lo están ganando, la formación de los docentes es imprescindible y no podemos pedirles que se formen si están dando 40 horas de clases.

-Es importante también hablar de calidad en educación, donde el equipo de Patricia Bullrich propone un plan de formación o capacitación para los docentes.

-Nuestro programa “Sarmiento 5.0”. La formación docente es muy diferente a lo largo de la Argentina, porque está a cargo de cada provincia. La pregunta es cómo viene siendo y la respuesta es irregular, hay algunas provincias que lo hacen muy bien y otras que no. Tenemos que asegurar que todos tengan una buena formación, entonces, hay que apuntar a que todas las carreras docentes tengan una acreditación nacional. Tomemos un examen a quienes quieran ingresar a la carrera docente porque ser docente no es una profesión más, se necesita tener consolidados los conocimientos. No vamos a dar vuelta la educación en un gobierno, la daremos vuelta en serio a lo largo del tiempo, con un compromiso siempre puesto en la mejora.

-Más del 56% de los niños menores de 14 años son pobres y tienen las necesidades básicas insatisfechas, ¿cómo se puede pretender que un niño en esas condiciones pueda tener calidad educativa?

-Sabemos que muchos chicos van a la escuela para comer. La escuela tiene un rol de contención social, pero al mismo tiempo, esto que hace la escuela llega tarde porque ingresan en el sistema de educación obligatoria después de la etapa primera de formación, nutrición y desarrollo, entonces estamos trabajando conjuntamente entre educación y el área de salud, porque hay que hacer un seguimiento de todos los chicos desde el primer día de vida, y nos tenemos que asegurar que durante sus primeros dos años reciban una nutrición correcta porque eso marca después cómo funciona el cerebro a lo largo de toda su vida.