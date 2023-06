Sin los Rodríguez Saá como protagonistas, San Luis elige a sus gobernantes

Este domingo 11 de junio se llevarán a cabo elecciones en la provincia de San Luis, donde se elegirán gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, intendentes municipales y concejales. En esta ocasión, los comicios se desarrollarán bajo con ley de lemas.

Lo particular es que el apellido Rodríguez Saá no estará presente en ninguna de las boletas. Aunque los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá no encabezarán ninguna boleta, jugarán a favor de las dos principales coaliciones.

El partido oficialista Unión por San Luis, con el respaldo del gobernador Alberto Rodríguez Saá, tendrá como sublema principal "Celeste unidad". En esta reunión se encuentra la fórmula conformada por el exjuez del Tribunal Superior de Justicia puntano, Jorge Fernández, como candidato a gobernador, y la senadora nacional Eugenia Catalfamo como candidata a vicegobernadora.

Dentro de este mismo espacio, se presentan otras opciones como Mariela Cros con el sublema "Movimiento Evita, Tierra, Techo y Trabajo"; el actual ministro de Producción, Marcelo Amitrano, con "Blanca Azul y Blanca"; y Diego González, con "Modelo Productivo". Todos los sublemas suman al frente estos oficialistas.

En el otro bando se encuentra "Cambia San Luis", respaldado por Adolfo Rodríguez Saá. Su sublema principal, "Avanzar", estará representado por el diputado nacional Claudio Poggi y el abogado Ricardo Endeiza como candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente.

Dentro de esta misma coalición opositora, el sublema "Encuentro Multisectorial" presenta a Eduardo Mones Ruiz como candidato a gobernador, acompañado por Marcelo Rodas como candidato a vicegobernador.

Por primera vez en los últimos 40 años de democracia, la izquierda presentará candidatos para los principales cargos en la provincia de San Luis. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores postula como candidatos principales a Johana Anahí Gómez y Darío Iván Amado para gobernadora y vicegobernador respectivamente.

Además de la fórmula que gobernará la provincia en los próximos cuatro años, San Luis renovará cinco bancas en el Senado y 21 en la Cámara de Diputados provinciales. También se elegirán 17 intendentes, 38 comisionados municipales y más de 70 concejales.

Cabe destacar que la provincia puntana es una de las ocho jurisdicciones que este año renovará bancas para el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, coincidiendo con las elecciones presidenciales.

Qué es la Ley de Lemas

En el sistema de doble voto simultáneo y acumulativo, tal como se lo llama de forma, cada coalición política que se presenta a elecciones es un lema. Este lema puede estar integrado por muchos sublemas, es decir, distintas listas dentro de la misma coalición. Resulta electo el sublema que dentro del lema más votado obtenga la mayor cantidad de votos.

A nivel nacional no rige este sistema: en una elección general (no primaria) cada partido o coalición presenta una sola lista o fórmula para determinado cargo y resulta ganadora la más votada.