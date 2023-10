Sergio Massa: la carta electoral que jugó y el plus que usará en noviembre

Con la victoria de Sergio Massa en las elecciones generales, el Frente Renovador de Mendoza celebró el resultado obtenido y fue expresado en Metaverso, programa de Ciudadano.News. La referente del Frente Renovador y diputada provincia electa, Gabriela Lizana, habló sobre la sorpresa que dio Unión por la Patria en los comicios y qué parte del discurso diferenció a Massa sobre sus adversarios presidenciales.

-¿Qué le permitió a Sergio Massa dar la sorpresa?

-Personalmente, lo notaba muy tranquilo. Tuvo una campaña maratónica y le permitió estar cerca de mucha gente que empezó a manifestar ese apoyo de manera explícita. Fue tomando confianza. Si bien ha sido sorpresivo, nosotros, que estábamos un poco más cerca, veíamos que íbamos a estar mejor que en las PASO. La sorpresa fueron tantos puntos de diferencia para estar en primer lugar, pero eso nos llena de esperanza como equipo y de compromiso porque sabemos y entendemos que la situación no es fácil para nadie.

-¿Massa inspira confianza a los actores de la economía, comparando con la figura de Javier Milei?

-Es difícil dar una idea certera sobre cómo va a responder el mercado, no solamente hoy, sino en la semana, y también entendiendo que en muchos casos ha habido fuertes actitudes de especulación en los mercados. Pero más allá de eso, vamos a tener mercados tranquilos en general.

-¿Cree que el peronismo de núcleo duro entenderá el mensaje de Sergio Massa de unidad nacional, donde tendrá que llamar a radicales para conformar su gobierno?

-Sí, creo que lo va a entender. El peronismo lo va a entender y la sociedad lo va a entender y lo necesita. Necesitamos de este tipo de discurso, pero no solo discurso, sino actitudes, necesitamos líderes que promuevan los consensos. Significa administrar los disensos de manera constructiva para lograr acuerdos nacionales que permitan tener un país un poco más ordenado. Me parece muy importante un líder en este momento que haga esos llamados y lo van a tener que entender. Massa es así, es una persona de administrar disensos, de fortalecer los consensos, de tratar de lograr acuerdos, una persona que siempre ha sido de esa manera.

- ¿Con una buena elección de Massa, el ministro ha minimizado el poder que tenía antes el kirchnerismo en la coalición peronista?

-Los distintos sectores de un frente van tomando distinto rol, protagonice o de conducción según quién sea el líder que conduce. Pero no necesariamente esto significa aniquilamiento y ese tipo de expresiones no me gustan cuando se trata de argentinos y argentinas. Pensar que va a aniquilar a una persona porque piensa diferente, me parece muy poco constructivo y poco eficaz a la hora de concretar y trabajar de verdad para sacar al país adelante. Creo mucho en estas palabras de Sergio de construcción nacional, de unidad nacional, que no significa aniquilamiento del que piensa diferente. Todo lo contrario, significa tener la capacidad para administrar esos disensos y lograr de esa manera consensos que permitan acordar algunos puntos, pero no es necesario aniquilar a nadie, tener esas actitudes.