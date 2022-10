Sergio Berni confesó por qué se fue del kirchnerismo

Sergio Berni había anunciado en febrero su ruptura con el kirchnerismo y desde entonces sostuvo varias críticas hacia el Gobierno. Durante una entrevista para LN+, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires explicó por qué se distanció de esta agrupación política.

“Me fui del kirchnerismo porque se apartó del proyecto de país que teníamos”, señaló Berni. “Este no es el mismo kirchnerismo que conocí en Santa Cruz con Néstor Kirchner, en el año 89, donde teníamos otro proyecto de país que no es este”, explicó al ahondar en los motivos de su decisión.

Para el ministro, “el kirchnerismo se alejó de sus bases” y eso hizo que él se alejara cada vez más de la vicepresidenta Cristina Kirchner, con la que hace meses que no cruza diálogo.“No hablo con Cristina hace mucho tiempo porque desde que me alejé del kirchnerismo dejé de hablar con ella. No estamos peleados, le tengo gran afecto y cariño. Es una persona con la milité 33 años”, admitió.

Berni también culpó al Frente de Todos por “no saber administrar el poder que le confió la sociedad para poder revertir los 4 años de macrismo”. Respecto a la gestión de Alberto Fernández, opinó: “El Gobierno no pudo resolver el principal problema por el cual había basado el eje de su campaña, que era recuperar el poder adquisitivo del salario y terminar con una inflación del 50%”.

“Tenemos una clase media que todos los días está siendo castigada”, agregó al referirse al malestar que se percibe en ese sector social y aludiendo a la “carga impositiva”.