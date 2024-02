Senadores oficialistas creen que la oposición los acompañará para aprobar la ley

Luego de varias semanas de negociaciones con distintos actores de la oposición, finalmente comenzó en la Cámara de Diputados el tratamiento de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que impulsa el Gobierno y popularizada con el nombre Ley Ómnibus.

Bruno Olivera, senador nacional por San Juan de La Libertad Avanza habló en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y manifestó sus sensaciones luego de la primera jornada de debate en la Cámara baja.

“Fue una jornada extensa que Martín Menem lleva muy bien. Ya todos los puntos se fueron tratando en el plenario y hoy será una jornada extensa. Ayer (por el miércoles) cortaron 21 o 21:30 y hoy se van a extender un poco más porque falta que hablen bastantes diputados. Así que entre hoy y mañana al estarán debatiendo en el Congreso”, afirmó el senador.

—¿Qué expectativa tiene de lo que puede suceder? Porque se sospecha que la base de los 135 diputados que garantiza la media sanción estará, pero el tema es qué puede pasar en Senadores.

—En el plenario se ajustaron varios artículos, otros decidieron sacarse para tratarlos más adelante con más tiempo, por lo que creo que la mayor parte de la discusión ya está resuelta. El Senado también armará un plenario con las comisiones que designe la vicepresidente y se debatirá, pero los puntos que la oposición más cuestionaba fueron saldados, así que esperamos que siga todo bien en el Senado para que se pueda sancionar la ley.

—O sea, ¿hay expectativas de que se apruebe?

—Sí, tenemos expectativas que se apruebe. Es la primera ley de este Gobierno, la ley base para arrancar, y no creo que la oposición no nos acompañe con la primera ley que es la base de todo esto. Es lo que se dijo en campaña, y por lo que la sociedad nos votó, así que no veo motivos por los que no se apruebe.

—Cuando era candidato, el Presidente dijo en una entrevista que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero hasta acá el ajuste lo está pagando la sociedad.¿Cuál de las partes de la Ley Bases es lo que dijo en campaña y qué hay de cierto con lo que dijo en campaña con lo que es la gestión?

—Tenemos un norte a lograr en el menor plazo posible, y es llegar a déficit cero para que la inflación se detenga con estos números aberrantes que tenemos, y así la Argentina, ya sin inflación, pueda empezar a crecer.

"Por otro lado, no se negocia nada como pasaba en años anteriores en el debate; lo que se ha hecho es dialogar, consensuar y los puntos que han estado en conflicto se han retirado de la ley", agregó Olivera.

"Todo se está haciendo para recuperar esto en el menor tiempo posible, porque siempre Javier dijo que esto se solucionaba con un programa de shock, que es lo que se está haciendo. Queremos con esta Ley Bases arrancar y marcar el camino y después ir mejorando", sostuvo después.

—¿Cómo se hace en el mientras tanto para poder subsistir a esa medida de shock, sabiendo que hoy aumentaron los combustibles, que este aumento se va a trasladar a los demás precios y que los salarios no aumentan?

—Hay que entender que la inflación de diciembre y enero es una cuestión de precios atrasados del año pasado y se acomodaron. Nosotros podríamos haber seguido en la misma línea de tener subsidios o frenar a los empresarios para que no suban los precios, pero la consecuencia ya la sabemos todos", indicó.

"Esto es un proceso. Ahora están en paritarias para actualizar los sueldos en base a la inflación que hubo en estos dos últimos meses y con el sueldo desactualizado y los precios actualizados, esperar llegar al déficit cero en el menor período posible y ya ir olvidándonos un poco de esta preocupación que tenemos todos de que no sabemos a cuánto van a estar los precios a fin de mes", cerró el entrevistado.