Según Patricia Bullrich, en Villa Mascardi hay una "simulación de desalojo"

Continúa la tensión en Villa Mascardi, localidad del departamento Bariloche, Río Negro, a pocos metros de las tierras que fueron desalojadas el martes pasado. Este lunes, integrantes de comunidades mapuches y de organizaciones sociales se concentraron a la vera de la ruta 40 para realizar una ceremonia, y recibieron disparos de gases lacrimógenos emitidos por agentes federales.

El último desalojo, por parte de las fuerzas de seguridad bajo la firma de Aníbal Fernández, desató en los últimos días una nueva crisis interna en el Gobierno del Frente de Todos. De hecho, esto derivó en la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, como ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, entre cuestionamientos por las detenciones de mujeres y niños durante el operativo.

Y ahora quien se sumó a la puja, con los tapones en punta, fue la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien compartió un video en el que se ve que la situación de los vecinos de Villa Mascardi no ha mejorado y que continúan los enfrentamientos con grupos mapuches.

"Simulación de desalojo", aseveró la presidenta del PRO, señalando que "nada ha cambiado" en la zona patagónica y remarcando que "a los vecinos ni siquiera los dejan ir a sus casas y los violentos vuelven a la ruta. ¿Qué arreglo hay en este desalojo?".

Se trata de un cruce prácticamente directo a los dichos del actual titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ya que este domingo defendió el accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo.

“Quienes consideran que el cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales es un menú a la carta, no entienden lo que es vivir en un sistema republicano”, aseguró el funcionario, luego de ser criticado por el kirchnerismo.

Y completó señalando que "parecieran no advertir que nuestro gobierno no se vale de espías, ni de operadores judiciales para consensuar con los tribunales. No se instruye a realizar actos violentos y si se les encomienda hacer uso racional de la fuerza, ello es así, tomando en consideración que el primer derecho humano fundamental es la vida".