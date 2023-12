Saravia, de Libres del Sur: "Hoy es una concentración frente a Tribunales y no una marcha"

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, fue entrevistada por el programa Metaverso, de Ciudadano.News, en el marco de la movilización a Tribunales que organizó la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a otras organizaciones sindicales y movimientos sociales para rechazar el megaDNU del presidente Javier Milei. La referente sostuvo que "hoy es una concentración, y no es una marcha, frente a Tribunales".

-¿Cumplirán el protocolo antipiquete?

- El protocolo antipiquete tiene una amplia cantidad de normativas que en algunos casos no se pueden cumplir. Por ejemplo, vamos a ver hoy la cantidad de personas que estemos en la plaza, si esa cantidad es muy grande las calles van a tener que ser cortadas. De todas maneras, hay una serie de provocaciones planteadas por la ministra de Seguridad, en las cuales, hace cargo quienes protestamos. Los operativos de seguridad, que nadie le pidió porque acá nadie quiere generar ningún tipo de desmanes ni ningún tipo de rotura de nada, sino poder expresarnos en disconformidad y rechazando el DNU que presentó Javier Milei.

-¿Este rechazo al DNU es en su totalidad?

-Muchos ponen acento en la forma, nosotros ponemos acento en el fondo de lo que se está planteando porque muchos de los planteos de privatizaciones, por ejemplo, desregular la venta de tierras a extranjeros, desregular la cuestión de los incendios que permiten que luego de constatar incendios intencionales al día de hoy no se pueden vender esas tierras. O sea, todas esas cuestiones que para nosotros implica poner en venta el patrimonio nacional, perder soberanía, es de las cuestiones que más nos preocupan seguidas de la pérdida de un montón de derechos, en particular de los trabajadores.

-En la concentración hay gente muy politizada porque pertenecen a sindicatos peronistas, ¿esperan tener el apoyo de la gente que no está politizada?

-Hemos escuchado a un montón de declaraciones del sector del radicalismo, también en oposición a muchas de las leyes que pretende Javier Milei. No creemos que sea privatizar a un sector, de hecho no nos identificamos como peronistas, sino como una izquierda nacional progresista. Así que, hay una gran heterogeneidad en todos los sectores que estamos participando de la convocatoria que hoy y también participando de las distintas formas de protesta que se han dado. Porque no solamente hay protestas de sectores, organizaciones, sino que se han visto cacerolazos de un montón de gente que no pertenece a un sector político. Eso también hay que evaluarlo porque más allá de que en el balotaje Javier Milei haya ganado con más del 50% de los votos, hay más de un 40% que votó en contra, una parte habrá sido en apoyo a Massa, pero otra parte fue en contra de Javier Milei.

-¿Qué cree que puede suceder en el Congreso con este DNU y lo que dijo Milei sobre que si el Congreso lo rechaza va a llamar a un plebiscito?

-Milei se está poniendo tan agresivo porque ve venir que habrá un rechazo al DNU. Es muy escandaloso el DNU, planteado no solo desde la forma, sino también del conjunto de leyes que ha metido para derogar en este combo. Ve venir esa situación y para él significaría una gran derrota que el DNU no fuera habilitado.

-Con el protocolo y los dichos sobre que a la gente se les quitarán los planes sociales, ¿esto puede afectar la participación en la manifestación?

-Las medidas del Gobierno nacional están yendo de manera muy agresiva a todas las personas de menos recursos. No es cierto que la billetera de Milei está abierto para los caídos, tal él los llama, porque el aumento de la Tarjeta Alimentar no termina de recuperar la inflación. La canasta de alimentos de este mes aumentó muchísimo, hay estimaciones que lo llevan arriba del 50%. Ni que hablar del congelamiento del Potenciar Trabajo que proponen. Todo eso afectará la situación de vida, la posibilidad de acceso a los alimentos de un sector muy importante de nuestra población, así que, pueden ser muy amenazantes, mucha gente por supuesto tienen miedo de perder lo único que tienen.