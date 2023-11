Sabrina Ajmechet: "Vamos a votar en contra de Sergio Massa"

A días del balotaje, la porción del PRO que apoyará a Javier Milei, sigue ratificando su alineamiento. Sabrina Ajmechet, diputada nacional por el PRO, afirmó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “Las dos únicas opciones que tenemos son Sergio Massa o Javier Milei, y nosotros vamos a votar en contra de Sergio Massa, sabemos perfectamente lo que es el kirchnerismo y Massa, el ministro de Economía responsable de la actual situación, entonces, lo que no queremos es que la Argentina siga en este ciclo de decadencia, por eso votamos lo que está enfrente de Sergio Massa, en este caso es Javier Milei”.

- ¿Votando en contra de Sergio Massa o el kirchnerismo significa que están completamente a favor de lo que propone Javier Milei o hay ciertas dudas, no coincidencias?

- Hay muchísimas cosas que nos separan a Milei, por eso tuvimos nuestra candidatura, pero lo que estamos haciendo es querer terminar con el kirchnerismo que nos ha traído hasta acá, que ha generado todos los problemas que hoy sufrimos en Argentina y la forma de hacer eso es mediante la candidatura de Javier Milei.

- ¿Cuánto le puede aportar el Pro o Juntos por el Cambio a la Libertad Avanza en cuanto a votos y en cuanto a compañía en caso de ganar el balotaje?

-Patricia Bullrich sacó más del 24% de los votos, que de hecho no fueron el total que habían sacado los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en las PASO, es decir, algunos votos ya prefirieron irse de Juntos por el Cambio entre las PASO y la general, pero la realidad es que de los votos que sí quedaron que son los votos más duros y consolidados, hay muchos de esos que no tenemos dudas que entre las dos opciones va a querer ponerle fin al kirchnerismo.

-Patricia Bullrich dijo que Juntos por el Cambio se había envejecido y que uno de los culpables fue Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, ¿coincide?

-Lamentablemente, hoy Juntos por el Cambio no es la herramienta que la mayoría de la ciudadanía eligió para oponerse al kirchnerismo, esto nos lleva a tener que repensarnos, entender por qué no estamos representando la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, de aquellos que sí confiaron en nosotros en el 2015, en el 2019 y en el 2021

- ¿Qué le pareció el debate?

-El debate es la ratificación de todo lo que sabemos, Sergio Massa es un político profesional, con muchísima experiencia, que mostró solidez y confianza en sí mismo al expresarse y sobre todo siguió un papel cínicamente en el que no se hace cargo de ser el ministro de Economía que nos llevó a estos niveles de inflación, a más de un 140% anual de inflación, a estos niveles de pobreza, más del 40% de los argentinos son pobres, números que solamente empeoraron desde que él se hizo cargo del Ministerio de Economía. Vimos una persona negadora de su propia acción, tratando de separarse, decir que él no tiene nada que ver, él decía abiertamente esto no se trata de Cristina como si él no fuera parte de este gobierno. Por otro lado, lo vimos a Javier Milei como alguien que ha elegido hacer política hace muy poco tiempo, su primera incursión fue hace dos años como diputado nacional y que tiene menos experiencia, que este ha sido su primer ciclo de debates y que no tuvo toda la fluidez que tuvo Sergio Massa. Vimos en Milei una persona que se sincera con sus ideas y que en política tiene un mayor amateurismo.

-Anoche hubo una reunión entre Mauricio Macri y Javier Milei, uno de los temas fue la fiscalización, ¿cómo el Pro va a ayudar a fiscalizar?

-La fiscalización que tuvo la candidatura de Patricia Bullrich en la general va a estar puesta a disposición para cuidar los votos de Milei, lo cierto es que en la elección general hubo muchas irregularidades, más de las que suele haber habitualmente, entonces, esto nos preocupa muchísimo y entendemos que las posibilidades de Javier Milei de ganar tienen que ver con cuidar los votos de todos los ciudadanos. El Gobierno está haciendo todo lo posible para que gane Massa de cualquier forma, nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la democracia, respetar el sentido del voto de cada ciudadano y por eso estamos haciendo un llamado a fiscalizar, porque es la forma en la que vamos a cuidar lo que cada uno de los argentinos eligió.