Milei se reunió con Macri para preparar la última semana de campaña

Tras un debate que no lo favoreció, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, hizo catarsis con su aliado Mauricio Macri, con quien mantuvo un encuentro en su centro operativo, ubicado en el porteño Hotel Libertador.

El encuentro se produjo luego del lanzamiento del exmandatario como candidato a vicepresidente de Boca, donde secundará Andrés Ibarra, que fuera ministro de Modernización durante su gestión nacional. La decisión tiene un fuerte correlato político, pero, allí, Macri abundó en críticas a Juan Román Riquelme y evitó referirse a Milei.

Según Noticias Argentinas, el desempeño del libertario en el debate fue el eje principal de la conversación del libertario y el fundador del PRO. La ausencia en el debate de referentes del partido amarillo fueron motivo de interrogantes desde el domingo.

Desde la LLA descartaron cortocircuitos y aseguraron que nunca hubo invitaciones ni tampoco pedidos por parte del PRO. Resaltaron también el límite en el cupo de invitados y sostuvieron "no dejarían afuera a gente de la LLA" por otros del PRO.

Milei expresó que se "sintió muy cómodo" durante el debate con Massa y que si bien, en el primer bloque la gente estaba esperando que "enrostrara" datos de la economía, aprovechó el momento para "demostrar las falsedades" de la campaña del miedo del oficialismo.

"El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación, de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones", explicó Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: "La gente de Massa, que estaba próximo a mi atril, se dedicó a toser para desconcentrarme. Estuvo lleno de situaciones irregulares".

Por otro lado, el libertario explicó que su estrategia en el intercambio fue desmontar "cada una de las cosas", lo que definió como "mentiras de la campaña del miedo".

"En el primer bloque pareció como una jugada ingenua de nuestra parte, pero nosotros dimos respuesta a cada una de las mentiras. Nuestro objetivo era evitar todas las agresiones y dar respuesta", declaró Milei.

El candidato libertario explicó también que "mucha gente estaba esperando que yo le enrostrara" a Massa la inflación y pobreza, pero fue el ministro quien salió a interrogarlo. "Parece que ahora se va a dedicar al periodismo", ironizó.

"Los objetivos que yo tenía era demostrar todas las falsedades y todos los elementos que me han hecho en la campaña negativa. Nosotros fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa", precisó.