Guillermo Abdala Bertiche, quien se desempe帽aba como director nacional de Acuicultura, renunci贸 a su cargo luego de la pol茅mica por las supuestas presiones para favorecer a un buque pesquero chino que depredaba el Mar Argentino, expresando sus quejas por la desfinanciaci贸n de su direcci贸n. Abdala Bertiche hizo saber su descontento porque el 谩rea del que estaba a cargo iba a sufrir un importante recorte de personal, por lo que no podr铆a alcanzar los objetivos t茅cnicos y productivos que se hab铆a fijado.

Al mismo tiempo, su salida ocurre en el marco de la renuncia de Juli谩n Su谩rez, exdirector de Control y Fiscalizaci贸n Pesquera, quien inici贸 el conflicto. Seg煤n inform贸 al dejar el cargo, recibi贸 una llamada de Canciller铆a donde quisieron interceder a favor del barco de pesca Tai An, una nave de bandera argentina, radicada en Tierra del Fuego, cuyo due帽o es Liu Zhijiang, un empresario de origen chino que vive en la regi贸n.

El Tai An estaba pescando en una zona prohibida, en b煤squeda de la codiciada merluza negra. Esta se encuentra bajo un r茅gimen de cuotificaci贸n que existe desde hace 15 a帽os, por lo que hay que solicitar autorizaci贸n para pescarla y la medida corre tanto para barcos locales como para extranjeros. En el caso del Tai An, no ten铆a autorizaci贸n y se detect贸 que transportaba 163 toneladas de esa especie.

Ante esta situaci贸n, Prefectura le orden贸 que regrese al puerto. Un funcionario de Canciller铆a, llamado Pablo Ferrara Raisberg, coordinador general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, quien present贸 su renuncia cuando se conoci贸 lo ocurrido, llam贸 a Pesca y solicit贸 que el barco no regresara. El subsecretario de Pesca, Juan Antonio L贸pez Cazorla, tomo intervenci贸n y cumpli贸 con el pedido, lo que luego se convirti贸 en las renuncias masivas.