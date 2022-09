Quién es el cuarto detenido por el atentado a Cristina Kirchner

Carrizo apareció junto a Uliarte durante una entrevista televisiva.

Este miércoles detuvieron a Nicolás Gabriel Carrizo, el supuesto vendedor de copos de nieve que apareció en una entrevista por Telefé junto a Brenda Uliarte, en la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.

Se trata de la cuarta persona involucrada en el intento de homicidio contra la vicepresidenta. El supuesto referente del grupo de venta de algodones de azúcar conocido como "los copitos", se suma a los ya arrestados Fernando Sabag Montiel, Uliarte y Agustina Díaz, amiga de Brenda.

Fuentes judiciales explicaron que Carrizo fue convocado a los tribunales de Comodoro Py a retirar su teléfono celular, que había entregado voluntariamente como otros testigos, y en ese momento fue detenido.

Nicolás Gabriel Carrizo

Como resultado de la investigación, se supo que el joven fue trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py. Además, indicaron que Carrizo “contuvo” a la novia del tirador y que la aconsejó durante el fin de semana que detuvieron a Sabag Montiel. Juntos dieron una entrevista en Telefe. Luego, Uliarte fue la segunda arrestada en la causa.

El nuevo detenido había oficiado de vocero del grupo de vendedores de copos de nieve azucarada en la entrevista que cinco de ellos y Brenda Uliarte le concedieron a Telefé Noticias el día después del intento de atentado.

Los otros detenidos del caso son: Fernando Sabag Montiel (35), el hombre que apuntó y gatilló con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta; Brenda Uliarte (23), la novia del agresor y Agustin Díaz (21), quien había hablado con Brenda sobre la posibilidad de matar a Cristina Kirchner y después del intento fallido le recomendó que se deshiciera de su teléfono celular.

El plan criminal de Uliarte: "Mandé a matar a Cristina"

La conversaciones entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz, imputadas por el intento de magnicidio, revelan que desde hacía tiempo venían planificando el atentado y que habían fracasado en un intento anterior.

"Mandé a matar a Cristina, no salió porque se metió para adentro", dice un mensaje de WhatsApp que Uliarte le mandó a Díaz el 27 de agosto, según surge del expediente judicial y de la prueba que este miércoles se le exhibió a la tercera detenida del caso.

Ese mismo día, horas antes, Uliarte le había adelantado: "Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina...Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo sí voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro".

"Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?", le preguntó Díaz a Uliarte el 2 de septiembre después del ataque fallido contra la Vicepresidenta.

"En lo de una amiga. No boluda anda a saber si me allanan", le respondió Uliarte, a lo que Díaz (agendada en el celular de su amiga como Amor de mi vida), le devolvió, en cuatro mensajes consecutivos: "Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo".