¿Quién dijo "el Papa va a ir a la Argentina, no va a depender de quién sea el Presidente"

El director mundial de Scholas Occurrentes, una organización estrechamente vinculada con el Vaticano, José María del Corral, aseguró que la visita del papa Francisco a la Argentina ocurrirá más allá del dirigente que sea electo como Presidente en las elecciones del 22 de octubre.

Del Corral se pronunció así en medio de las especulaciones que se vienen haciendo en torno a una posible visita del Sumo Pontífice, quien aún no pisó suelo argentino desde que fue consagrado en el cargo hace diez años y medio.

"El Papa está convencido de que tiene que ir a la Argentina: va a ir. Y no solamente va a ir, sino que va a llegar en un momento absolutamente necesario para realmente dejar el chiquitaje de lado y dedicarse a reunirnos en las cosas que realmente son importantes", afirmó.

Y agregó: "El Papa lo ha dicho, no va a depender de quién sea el presidente de Argentina. El Papa no especula con quién es el presidente de turno a cada país que va. Fue a Mongolia donde prácticamente todos son musulmanes y hay solo 1.500 católicos. El Papa no va por el Presidente, va por el pueblo argentino".