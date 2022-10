¿Qué candidatos nacionales y provinciales miden mejor para los ciudadanos?

DC consultores realizó en la provincia de Mendoza varias encuestas a los ciudadanos sobre la intención de voto tanto en los candidatos para gobernador como para presidente de la Nación. ¿Qué candidatos miden mejor en la Coalición Cambia Mendoza?

Ante la consulta de que si faltara un mes para las elecciones, un 44,6% de los encuestados votaría a Alfredo Cornejo mientras 42,7% no lo votaría. En el segundo lugar se ubica Luis Petri, con una intención de voto positiva de 32,5% y 46,9% negativa. Para Omar De Marchi, 15,9% lo votaría y un 45,9% no. En el caso de Tadeo García Zalazar la intención de voto a favor fue de 11,3% contra 50;1% en contra.

En los últimos lugares se ubicaron Daniel Orozco, Anabel Fernández Sagasti y Mario Vadillo, quienes no llegan al 10% de gente que sí los votaría y tienen índices de 60% al 70% de personas que no los elegirían.

Teniendo en cuenta algunos nombres de políticos que suenan como candidatos a presidente para el 2023, rankea Patricia Bullrich con 43,1% de intención de voto a su favor contra 34,2% que no la votarían. En segundo lugar se ubica Javier Millei con 27,2% positivo y 47,8% marca que no sería el elegido.

En tercer lugar se ubicó Mauricio Macri con intención de voto positiva del 23,2% y 39,7% negativa. Le sigue la actual vicepresidenta Cristina Kirchner con 22,7% de los encuestados que si la elegiría, pero la cifra queda corta si se contrasta con un 70,7% de rechazo.

Sigue en la lista Horacio Rodríguez Larreta con 20,5 de intención de voto a favor y 38,5% que no lo elegiría. Luego Facundo Manes con 14,6% que sí lo quieren para liderar el país y 32,6% que no. Para el final quedan Sergio Massa, el actual presidente Alberto Fernández y Nicolás del Caño con menos del 10% de ciudadanos que los votarían y con porcentajes altos que van del 70% al 88% que no los elegirían como el próximo presidente de los argentinos.

Como consulta de color con respecto a los futuros candidatos, les consultaron a quiénes les prestarían su auto y la confianza la depositan en Alfredo Cornejo 30,6%, Luis Petri 29,7%, Ulpiano Suarez 21,4% y Anabel Fernández Sagasti 18,3%.

Encuesta 1: ¿A cuál de los políticos le darías el volante de tu auto?

Encuesta 2: Supongamos que falta un mes para las elecciones, ¿ Por cuál motivo votarías a un candidato de Cambia Mendoza?

Encuesta 3: ¿Con qué político creés que Mendoza tendrá más futuro?

Encuesta 4: Se supone que los siguientes políticos se presentan a presidente 2023

Encuesta 5: Se supone que los siguientes políticos se presentan a gobernador