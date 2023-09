Programa 'Compre sin IVA': "El mayor consumo podría compensar el costo fiscal"

Desde este lunes comenzó a regir el programa 'Compre sin IVA' para productos de la canasta básica. Con esta medida se reintegra el 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes cumplan determinados requisitos y realicen sus compras, por ahora, exclusivamente a través de tarjeta de débito.

Al respecto, en diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, el economista Nicolás Aroma explicó que “la medida es compensatoria, porque intenta paliar el efecto del aumento de precios que se produjo principalmente luego de la devaluación de agosto”.

Por otra parte, el economista no descartó que la medida pueda tener un impacto en el costo fiscal. “Puede que desde el momento uno tenga un costo fiscal porque el Estado deja de percibir el IVA de todas las personas beneficiadas. Sin embargo, si se traduce en un mayor nivel de consumo real, el impuesto vuelve y el costo fiscal se reduce. A esto se puede referir Carlos Castagneto, el titular de la AFIP”, expresó.

—Con esta medida se busca mayor volumen de la compra con débito, ¿con esto dejaría de circular el billete y bajaría un poco la inflación?

—No. Incluso cuando se piensa que la emisión monetaria o la máquina de imprimir billetes es la que genera inflación, de lo que se está hablando son de las transferencias que hace el Banco Central al Tesoro Nacional. Igual podría haber emisión monetaria, aun pagando todo con débito, porque el circulante se mide en cantidad de billetes, pero también en las cuentas. Lo importante de la tarjeta de débito es que induce a que el pago sea de manera formal, es decir, que haya un circuito formal de facturación, porque muchas veces el dinero físico se utiliza para las compras en negro.

—¿Qué personas pueden acceder al reintegro?

—En principio, los trabajadores que no cobren hasta 700 mil pesos, también los jubilados con un monto cercano y los beneficiarios de algún tipo de prestación social de la Anses. Todos podrán acceder a la compra, pero también dijo el titular de la AFIP que no es excluyente que aparezca en el aplicativo o en la página del organismo.

—Con respecto al pago, muchos planteaban la posibilidad de pagar con débito, pero a través de las billeteras virtuales, ¿qué pasa con eso?

—También eso me parece que se irá viendo en los primeros días que se vaya implementando, porque incluso está la posibilidad, me parece, de que también sea válido en caso de transferencias inmediatas o con QR. El método de pago por ahora es con débito, pero se están discutiendo algunas cosas que los primeros días en que se ponga en práctica la medida se irán viendo.

—¿Esta compra sin IVA no induce al comerciante a una especulación para seguir aumentando los precios?

—No debería, y no hay ninguna razón para hacerlo. Porque un comerciante no tiene ningún costo, ya que la devolución se hace totalmente desde el Estado y cualquier incremento de precios es pura especulación. Por eso, no hay costo para el comerciante, y ni siquiera tiene que inscribirse en ningún registro.