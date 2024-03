Presentaron un proyecto para que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas

Un grupo de diputados nacionales del PRO presentó un proyecto para convertir en ley los artículos del DNU 70/2023 que brindan la posibilidad para que los clubes puedan optar por conformar sociedades anónimas.

La autora del proyecto es la diputada nacional María Florencia de Sensi, quien, en diálogo con el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, argumentó por qué presentaron el proyecto de ley: “El mundo está dando un giro y es siempre hacia el lado de la libertad y nosotros no tenemos por qué quedarnos atrás de eso”.

Y agregó que con el proyecto buscan “darles la posibilidad a todos aquellos socios de los distintos clubes de ser sociedades anónimas y no es una obligación, es una opción”.

La diputada afirma que con esta iniciativa el club adquiere un capital privado para que puedan, además de tener cuota social, pueda atender las necesidades del club: “No podés cumplir una acción social, si no podés comprar una pelota para que tengan clases de fútbol, si no tenés con qué contener, si no le podés pagar a los empleados o si no podés pagar las tarifas, por ejemplo”, sentenció.

“Ser una sociedad anónima le da un marco de seguridad jurídica y de transparencia para manejar los fondos”, opinó de Sensi.

Acerca de la decisión de la Justicia de suspender los artículos del DNU, la diputada del PRO afirmó “los sectores que quieren que nada cambie lograron frenar en la justicia aquellos cambios que permitirían darle más libertad y transparencia a una actividad central en la vida de los argentinos”.

“La implementación de las SAD representa una oportunidad para modernizar y fortalecer la industria del deporte en Argentina, promoviendo la inversión privada, la transparencia y el desarrollo de infraestructura que beneficiará tanto a los clubes, a sus socios y a la economía en general” sostuvo la diputada de Sensi.