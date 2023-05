¿Por qué María Eugenia Vidal renunció a sus posibles candidaturas?

La diputada y ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal confirmó en la noche de este jueves que no competirá como precandidata a presidenta del PRO en las primarias de Juntos por el Cambio. Además, la ex gobernadora bonaerense aseveró que tampoco competirá por la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.

Durante el programa Metaverso por Ciudadano.News, el analista político Daniel Bilotta explicó qué fue lo que sucedió para que Vidal tomara tal decisión.

“Vidal se acercó a Mauricio Macri el último año, él avaló el lanzamiento de su precandidatura presidencial como una estrategia que tenía que ver con no despejarle todo el camino a Larreta y, en las últimas horas dio la impresión de que Vidal dudaba sobre qué hacer”, dijo.

Y agregó: “Se comunicó el fin de semana con Macri, le avisó que iba a renunciar a cualquier tipo de candidatura, ella nunca se había postulado a la Ciudad y efectivamente ese capítulo quedó cerrado también para Larreta”.

No obstante, Bilotta, aclaró que “muchas de las candidaturas del PRO a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad y a presidente fueron excusas para negociar un acuerdo que nunca llegó entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri”.

En ese sentido, Bilotta manifestó que el vértice del que se construye el PRO es la Ciudad de Buenos Aires, y más concretamente, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires: “A partir de ahí se vertebran todas las candidaturas y ese vértice todavía sigue sin resolverse, con lo cual las elecciones de la ciudad, en las PASO, más que las del presidente, van a definir al liderazgo del PRO”.

Entonces… ¿Cuál fue todo el ruido?

Bilotta detalló que se especuló con que Vidal compita como candidata en las PASO por la Ciudad.

“Esa fue una especulación del equipo de Rodríguez Larreta, que por todas las formas intentó que Jorge Macri no sea candidato a jefe de gobierno”, dijo, y especificó: “Este es el principal desacuerdo entre Macri y Larreta, quien tiene un acuerdo, extraño de justificar para un afiliado del PRO, con Martín Lousteau para favorecerlo y que él sea quien lo suceda. Esta es la madre de todo el conflicto al que estamos asistiendo en el PRO y que paraliza cualquier definición en Juntos”.