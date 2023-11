Por qué el PRO pidió el desafuero del diputado nacional Rodolfo Tailhade

Tras el pedido de un grupo de diputados del PRO para el desafuero de Rodolfo Tailhade, Oscar Agost Carreño, diputado nacional de Juntos por el Cambio, dialogó con Metaverso, de Ciudadano.News, sobre el proyecto de resolución.

"El propio Tailhade ha reconocido que esos chats son ciertos y una persona que está presa, que es un inorgánico de la AFI, de los equipos de inteligencia que ha perseguido, expiado gente y ha pasado información a Tailhade. Eso es gravísimo y por un lado, hemos presentado un proyecto para expulsarlo", expresó.

-Sergio Massa también se supone que fue espiado, ¿qué opina?

-Massa ha buscado toda la campaña despegarse del kirchnerismo y lo ha logrado en algún lado porque hay periodistas que lo tratan como algo distinto. Él hablaba de eliminar los ñoquis de La Cámpora y hoy está haciendo campaña por el kirchnerismo. La gente no es tonta y despegarse de estas cosas es tratarla de esta manera. Sin dudas puede ser que Massa no haya conocido lo que pasara. Pero si él quiere despegarse, no es preocupándose por si fue o no espiado por su propio gobierno, sino pidiendo la renuncia pública, o que no asuma como diputado, o que renuncie ahora, o algo que fuera bien concreto y que la gente pueda ver que realmente él está lejos de eso.

-En estos días se llevó a cabo la comisión del juicio político contra la Corte, pero se levantó por el oficialismo...

-Esta semana íbamos a tener dos sesiones y no hubo ninguna. Encontró las formas de que no existieran sesiones y que el Congreso no funcione esta semana, salvo algunas comisiones y la del juicio político, que ellos la empujan en una tremenda pantomima de cara a la sociedad. Donde son reuniones largas, con mucha gente que viene a hablar y todo eso, de repente se ponen formal como no se presentaron los descargos, se cierra el debate, claramente tiene que ver el tema de Tailhade que no quieren quedar expuestos ante la sociedad. Pero estamos en un momento electoral, donde la gente está en modo electoral, viendo cómo llegar a fin de mes y hoy la gente está entendiendo el valor de tener que ir a votar, de elegir bien a futuro.

-¿Un caso de espionaje como este puede jugar en contra de un candidato?

-Es difícil saberlo y tenemos que ser cuidados tanto los periodistas como políticos en no tratar a la gente de tonta. La gente entra al cuarto oscuro y entre las opciones que le ponemos desde la política toma las decisiones que creen que les da el futuro, que nos permiten mejor futuro. Por lo tanto, no quisiera caer en que la gente se equivoca, pero sí creo que es importante que la gente tenga en cuenta estas cosas.