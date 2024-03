Polémica frase del embajador Faurie desata incidente diplomático con Chile

Un incidente diplomático por actitudes y frases llamativas del embajador argentino en Santiago de Chile, generó molestia en el Gobierno chileno. El viernes pasado, hubo una reunión en la localidad mendocina de Uspallata entre representantes de ambos países para mejorar el funcionamiento del Sistema Integrado Cristo Redentor – Paso Los Libertadores. Participaron el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, y diplomáticos chilenos de la embajada en Buenos Aires, representantes del Consulado en Mendoza y el delegado presidencial provincial de la ciudad chilena de Los Andes, Cristian Aravena Reyes.

El episodio generó cuatro oficios (informes internos de la Cancillería chilena) que desde las representaciones de Chile en Argentina se enviaron a La Moneda y a la Cancillería. Incluso desde el Palacio de Gobierno de Chile se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores “adoptar medidas” en Santiago por expresiones “irrespetuosas” del embajador argentino.

“Mi país (Argentina) ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer”, fue una de las controvertidas expresiones “irrespetuosas” del embajador Faurie que mayor molestia generaron entre las autoridades chilenas presentes en la reunión en Uspallata.

Asimismo, el embajador, siempre según los oficios que llegaron a la Cancillería chilena, amenazó con “cortar el suministro de gas de Concepción al sur de Chile” si no se habilitaba las 24 horas el Paso Los Libertadores más allá de las condiciones climáticas. El pedido lo hizo la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza, Aprocam.

Jorge Faurie, quien fue ministro de Relaciones Exteriores (canciller) de Mauricio Macri, se desempeñó como ministro consejero a fines de los 80 y comienzos de los años 90 en la administración de Carlos Menem. Ostentar ese cargo implicaba ser el número 2 de la embajada de Argentina en Chile, dirigida por el controvertido embajador Oscar Spinosa Melo, uno de los protagonistas del libro Impunidad Diplomática, del reconocido periodista chileno Francisco Martorell.

En Chile, Spinosa Melo se hizo conocido por sus fiestas en la residencia oficial de embajador, donde se sucedían orgías con prostitutas y consumo de drogas en las que participaban el propio Spinosa Melo y figuras de la elite chilena.

El escándalo fue mayúsculo, a menos de dos años de ser designado fue expulsado de la Embajada por Menem y se abrieron numerosas causas judiciales en su contra tanto en Chile como en Argentina, sin ningún resultado.

“No recuerdo esa parte del diálogo”

El embajador Jorge Faurie, consultado por el medio chileno El Mostrador, afirmó que los episodios relatados “estaban un poco extralimitados”, ya que “no hubo un momento de tensión tan marcado” en la cita bilateral, como, en cambio, aseveran las autoridades chilenas.

Además, aseguró que, si bien “recuerda que señaló que Argentina era una potencia agrícola”, no dijo la segunda parte de la frase y añadió “que eso más bien es un agregado de alguien”, ya que su idea –continuó– “no es dificultar la relación bilateral”.

“No, no recuerdo haber tenido ninguna expresión así respecto de esto (…), no recuerdo esa parte del diálogo. Creo que fue una reunión positiva. Hablamos de la relación bilateral y de nuestra inquietud de cómo trabajar con el SAG (Servicio Agrícola Ganadero) de una manera que no se convierta en un factor de impedimento en el cruce de fronteras (…). Todo lo que hagamos para asegurar que, digamos, de los muchos pasos que tenemos, por lo menos los 5 o 6, que son los que trabajan más activamente o con horario más extendido, funcionen a pleno, es sumamente importante. Especialmente en etapas o periodos como el que viene ahora, como Semana Santa. (…) Nos parece que debemos hacerlo mejor para que esta realidad de integración la concretemos”, dijo el embajador a El Mostrador.

No obstante, fuentes de la Delegación Presidencial del presidente Gabriel Boric en la provincia de Los Andes confirmaron las situaciones relatadas en los documentos, junto con subrayar su molestia por el trato irrespetuoso del embajador argentino, y señalaron que les parece difícil que algún asistente al encuentro no recordara las expresiones del embajador argentino, que “nos sorprendieron”.

Con información de El Mostrador