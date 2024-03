Parlasur: Alfredo Olmedo defendió su conducción en el bloque sudamericano

Alfredo Olmedo, parlamentario que preside el Parlasur, conversó con Círculo Político (lunes a viernes, de 14 a 16, por 91.7 FM Ciudadano.News) y, comenzó explicando, como llegó a la presidencia y los hechos que suscitaron la controversia actual:

“Se eligió presidente en la delegación argentina y como le tocaba la presidencia a Argentina este año me toca ser presidente del Parlasur. Fui elegido el 18 de diciembre en una elección bastante reñida, 20 votos a 18, o algo por el estilo. Me hago cargo el 1 de enero, y empecé a ver las cosas qué se tratan en tan prestigiosa institución a la cual hay que llevarla y mi propósito es ponerla por encima de donde estaba hoy en día”.

Olmedo prosiguió: “Encontramos algunas cosas serias, por ejemplo, que había un empleado, un secretario que tenía una condena firme por pedofilia, con sentencia firme y seguía estando. Nos reunimos la comisión de los cuatro presidentes de los países y tomamos la posición de que este hombre no podía seguir donde estaba".

"El mismo día se planteó que, Argentina debe alrededor de 3 millones de dólares, no paga la cuota desde hace años, entonces, Brasil plantea que por qué ellos que ponían la plata, le seguían pagando a gente que muchas veces no iba a trabajar y normalmente eran argentinos y, normalmente, de las delegaciones nuevas”.

Las consecuencias de transparentar la situación de las ausencias

“Planteamos que el que no vaya a trabajar o que no explique por qué no fue a trabajar no iba a cobrar y saltó que en el primer mes varias personas se quedaron sin cobrar. Esto parece que molestó bastante a algunos parlamentarios, yo soy un hombre de la pala y acá el que no trabaja, no cobra”.

“Por otro lado, me pidieron una reunión, accedí a la reunión y les dije la reunión será en la Cancillería, no en las oficinas de Mondino, sino en el edificio donde tenemos una pequeña oficina acorde al parlamento y se negaron, que tenía que ser en una confitería, ¿cómo nos vamos a reunir en una confitería?, esto es una institución seria.

"Eso es la vieja política de antes, la casta, lo que Milei vino a sacar y quien les habla, si me conocen sabe que soy de una sola línea, y estoy poniendo orden, respeto, tratando de explicarle a los brasileños qué hacemos con la plata que ellos nos dan y que nosotros no podemos asumir y cobra gente por no ir a trabajar, no es fácil”.

“La primera reunión que vamos a tener es el lunes, todavía nunca hubo una reunión de los parlamentarios, se quejan de todo. Porque la nota que mandaron ayer dice falta de confianza al presidente (del Parlasur), y cuál será la falta de confianza, que no les pagó el sueldo a los que no fueron a trabajar”, dejó entrever el parlamentario.

El panorama tras las elecciones de medio término

“Las elecciones, que fueron de medio término, esa elección la ganó Unión por la Patria, entonces, la mayor cantidad eran de Unión por la Patria, por otro lado, no les alcanzaba el número para la presidencia. Juntos por el Cambio jugaba para un lado, jugaba para el otro, yo el día de las elecciones me presenté como candidato y me votaron algunos de Unión por la Patria, otros de la Libertad Avanza y otros de Juntos por el Cambio, pero una vez ganado el cargo, no se lo puede discutir. Son lo que, para mí, no leyeron el reglamento, usted no puede sacar un presidente y poner otro sin el debido proceso”, sostuvo Olmedo.

“El Parlasur tuvo que lidiar con los bolsos de López, el caso del presidente condenado por pedofilia y que tuvimos que sacar, entonces, no sé cuál es el problema sinceramente. Pasa que hay un país nuevo donde hay que probar con ponerse a laburar”.

Austeridad

“Solo trabajo en forma gratuita porque no tenemos salario, si tenemos viáticos, pero yo he tomado la opción de no usar los viáticos, solo use la primera noche porque no sabía, ahora no uso el pasaje, no uso combustible, no uso vehículo oficial, el avión, el buque bus".

"En este momento estoy yendo en mi auto personal a Uruguay para dejarlo ahí y ni siquiera usar un taxi que lo tenga que pagar el Parlasur o un chofer, nada de eso, yo puedo darle a la democracia de mis ahorros, de mi motivación como argentino de bien que me considero, entonces, no le cuesto nada ni al país ni al Parlasur”.

La normativa parlamentaria

“No sé si está en alguna parte del reglamento lo que esta gente hizo, todavía lo estamos tratando de buscar, porque, por mi parte, al parecer, no hubo ningún tipo de falta. No se destituye así a los presidentes de órgano ¿Cómo van a querer destruir a alguien por trabajar?”

¿Qué ocurre con los apoyos del bloque?

“Es insólito, porque los mismos que me votaron ahora dicen, algunos, que tengo que salir. Es curioso, porque son los que les afecta directamente, el empleado que ellos habían puesto, que no cobró el sueldo y los otros que me votaron en contra ahora están a favor mío, entonces, es algo insólito”.

“Siempre estoy dentro del reglamento, hay tantas cosas tan importantes para tratar en el Parlamento. Esto de decir no estoy de acuerdo porque no tengo el ñoqui que cobre sin hacer nada, por favor, les debemos respeto a los argentinos y habitantes de estos cuatro países y sobre todo a los brasileños que ponen la plata".

"Con qué cara yo le puedo decir al presidente de Brasil págueme un ñoqui. No estamos hablando de 100 mil pesos, sino de 2 o 3 mil dólares”, marcó el titular del órgano legislativo.

¿Se considera arreglar la deuda que tiene Argentina?

“Se lo planteé a Mondino, tuve una reunión y estoy agradecido, estuvimos una hora y media y no solo fue cordial, sino que se plantearon temas sobre los que hay que hacerse cargo.

"Temas que muchos años no se abordaron y le plantee que hay una deuda que no se paga, por supuesto, lo primero que me contestó es que no hay plata, pero considero que lo tenemos que poner en agenda y empezar a pagar de alguna forma”, concluyó el presidente parlamentario.

Producción Periodística: José Urrutia- Enrique Villalobos- Daniel Gallardo- Ulises Addamo