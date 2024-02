Según calculó Milei, “el momento más duro del ajuste será en marzo o abril”

El presidente Javier Milei adelantó que se vienen meses más difíciles para la economía argentina por el ajuste que lleva adelante y calculó que “el peor momento será en marzo o en abril”.

En ese sentido, y ante la posibilidad de protestas por la alta inflación y la licuación de ingresos, el mandatario adelantó que “no teme” conflictos con las fuerzas de seguridad.

Además, aseguró que no va a convocar a la paritaria docente ni establecerá un aumento del salario mínimo por decreto.

También ratificó que se va a "avanzar" en la eliminación de los fondos fiduciarios y se va "a ir contra todas las cajas de la política". "Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve", dijo Milei en declaraciones a Radio Rivadavia.

Horas después, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el Gobierno avanzará en la eliminación de 29 fideicomisos, por lo que el Estado nacional “ahorrará” unos 2.000 millones de dólares.

Entre los fideicomisos más relevantes en Argentina, que se utilizan para apuntalar actividades económicas o reforzar el envío de fondos a las provincias, se cuentan:

Procrear (Programa de Crédito Argentino): programa de construcción de viviendas.

Fondep (Fondo de Desarrollo Productivo): subsidia tasa para inversiones productivas

CreAr (Crédito Argentino): financia proyectos de monotributistas y pymes

Fondo de Infraestructura Hídrica

Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU):

Fondo de Manejo del Fuego:

Fondo Estabilizador del Trigo Argentino: subsidió el precio del insumo para amortiguar el precio de la harina y el pan

Fondo para el Desarrollo Provincial:

Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina

Dolarización

El presidente Milei reafirmó que “si nosotros terminamos de limpiar los pasivos remunerados y hacemos la reforma financiera, podemos dolarizar”, pero se negó a estimar cuándo al agregar que se hará “voluntariamente por mecanismos de mercado”.

En el mismo sentido, reiteró que “el FMI estima que si seguimos haciendo esto a este ritmo podemos limpiar el balance del Banco Central y abrir el cepo a mitad de año”.

“Vamos a tener una V corta. En un primer momento, cayendo, que estimo que el momento más duro será marzo o abril. Luego empezás a rebotar y cuando abrís el cepo, la economía empieza a disparar hacia adelante", afirmó Javier Milei en una entrevista con radio Rivadavia. Ante la posibilidad de disturbios, sostuvo que no teme un problema con las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, Milei dijo hoy que no fijará por decreto el salario mínimo, tras la frustrada sesión ayer del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que debía establecer un nuevo monto. “¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio (el salario)?”, se preguntó el presidente.

En el mismo sentido, dio a entender que no convocará a la paritaria nacional docente. "Es un problema de los gobernadores de cada provincia", dijo, y reiteró además que se entregarán "vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.

Con información de NA, El Destape y Ámbito