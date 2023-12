Oscar Agost Carreño: "Si a Milei le va bien, el PRO se desdibuja"

El presidente del PRO Córdoba, Óscar Agost Carreño, dejó la bancada del PRO, que conduce el diputado Cristian Ritondo y se incorporará al nuevo bloque de Cambio Federal desde el 10 de diciembre.

Agost Carreño, en diálogo con el programa Metaverso de Ciudadano.News, explicó que su paso a Cambio Federal se da porque ofrece una “oposición responsable de acompañamiento en todas aquellas medidas que ha votado la gente y que tienen que ver con sacar al país de la decadencia, pero con un ojo en todo lo que tenga que ver con las provincias, porque tiene tanto derecho a tener gobernabilidad Javier Milei como los gobernadores y como los intendentes y como los legisladores provinciales, como los concejales”.

En ese sentido, el diputado aclaró que “la idea es representar a los gobernadores del interior, sobre todo y a todas las provincias, en cuanto a sus necesidades puntuales que también hacen a su gobernabilidad”.

La flamante bancada de Cambio Federal será encabezada por Miguel Pichetto y contará con unos 10 legisladores que dejarán el PRO. Entre ellos se encuentran Ricardo López Murphy, Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Carreño también opinó sobre la realidad del PRO y explicó que “en el bloque del PRO no quedó claro si el PRO funciona como cogobierno, si quiso ser cogobierno y no lo dejaron entrar o se quieren despegar y no ser cogobiernos, ahí coexisten tres líneas de diputados que no están de acuerdo y por el otro lado están los gobernadores que claramente quieren la reconstrucción del PRO”.

Y agregó: “He hablado con los gobernadores y ellos me sugirieron que construyamos este bloque, si bien no son de mi provincia, pero se parece mucho más la realidad de un Rogelio Frigerio a Córdoba que las peleas que puede haber en Buenos Aires o las distintas formas de ver la reconstrucción del partido en Buenos Aires”.

También hubo espacio para la autocrítica con respecto al rol del PRO y Juntos por el Cambio, luego de un intenso año de campaña electoral: “Éramos un partido que había nacido y había logrado un objetivo mayor al que se había propuesto al inicio. Pero después empezaron las peleas por la sucesión de lo que seguía. Y me parece que eso empezó a generar problemas y la gente lo vio. Cuando nos dividimos la gente decidió ir para otro lado”.

A futuro, el diputado Agost considera que tienen que ser muy claros si no el partido tendrá problemas: “Si a Milei le va bien y ojalá que podamos ayudarlo a que le vaya bien, el PRO se desdibuja y pasa a ser la UCéDé de Carlos Menem”.

“Y si a Javier Milei le va mal y tiene que haber algún tipo de recambio, o en cuatro años no vuelve a ser reelecto Javier Milei, la sociedad va a volver a ver al kirchnerismo si nosotros no creamos una construcción nueva. Y para mí esa construcción nueva tiene que ver con un candidato que sea gobernador, que son los que ganaron las elecciones”, sentenció.