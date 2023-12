Nicolás Del Caño tildó las medidas de Javier Milei como "un fraude electoral"

Unidad Piquetera y distintas organizaciones sociales marchan este miércoles Plaza de Mayo contra las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno del presidente, Javier Milei, y en rechazo del protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Nicolás del Caño, diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad, destacó en el programa Metaverso de Ciudadano.News: “Hemos hecho una convocatoria de decenas y decenas de organizaciones como hacemos todos los años en conmemoración de las movilizaciones del 19 y 20 diciembre del 2001, donde más de 40 personas fueron asesinadas por un gobierno como el de De La Rúa donde Patricia Bullrich era ministra”.

Y agregó: “Este año la movilización se da en el marco de un nuevo gobierno que asumió con un paquete de medidas que plantean un saqueo mayor al que ya se venía viviendo al bolsillo del trabajador, con aumentos de precios insostenibles para cualquier salario y esta movilización también tiene el planteo del rechazo a estas políticas que ha lanzado el gobierno que en realidad son un fraude electoral, una estafa electoral porque el gobierno de Javier Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la casta y quienes están sufriendo son las mayorías populares”.

-¿Qué pasa con el Protocolo Antipiquetes del Gobierno nacional?

-Hay de parte del Gobierno una campaña para instalar un estado policial, haciendo una propaganda berreta que dice que movilizarse por la calle es un delito, algo que va en contra de la propia Constitución que plantea la posibilidad de ejercer el legítimo derecho a la protesta, Quieren instalar este miedo porque saben que la gente no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo le sacan el pan de la boca.

-La ministra de Seguridad se refirió en sus redes sociales al Protocolo Antipiquete y dijo: “Lo resolvió la Justicia, el protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal, solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario”, ¿Qué opina?

-La ministra Bullrich hace una propaganda que es un disparate, solamente está en la cabeza de estos déspotas que se creen que tienen la suma del poder público para decir que ahora como ella es ministra de Seguridad del gobierno decreta que no se va a cumplir un derecho constitucional y eso no es así, no estamos en una dictadura, la movilización es un derecho, por lo tanto, más allá de lo que ponga en Twitter a las dos de la mañana la ministra Bullrich la realidad es otra.

- ¿Qué sería lo mejor para que no haya violencia: suspender la movilización o que el Gobierno charlé con referentes de los movimientos que marcharán?

-Lo mejor es que se pueda llevar adelante la protesta, la hacemos hace 21 años, si este es el primer año donde hay algún problema y un ataque hacia quienes se manifiesten, hacemos responsables en forma completa a la ministra Bullrich y al gobierno de Javier Milei de lo que pueda pasar. Es una movilización pacífica, no habrá piquete, iremos desde el Obelisco una parte de la columna, el Congreso otra parte hacia la Plaza de Mayo donde se leerá un documento como cierre del acto, no se entiende por qué el gobierno sale con esta animosidad de reprimir si no es para enviar un mensaje a toda la gente que hoy está sufriendo este ajuste y que se siente también estafada por este gobierno quienes lo han votado.

-El presidente dará una cadena nacional dando a conocer el DNU con la desregulación de la economía y que va en conjunto con la ley ómnibus que se presentará en el congreso, ¿cuáles son las expectativas?

-Acá hay un intento de gobernar por decreto porque están anunciando que con un mega decreto derogaría 300 leyes, ni siquiera están planteando un debate o una discusión en el Congreso en relación con muchos temas, y esto no es solamente un cuestionamiento que hacemos nosotros, desde otros sectores están cuestionando fuertemente este decreto y modalidad. Nos vamos a oponer a cualquier medida que atente contra derechos de mujeres, trabajadores, de la juventud.

-Se habla que el DNU incluye algunos cambios en la legislación laboral, como un modelo de la UOCRA para reemplazar las indemnizaciones, y cambiar el tiempo de los pases a planta a 8 meses, ¿cómo lo ven?

-Quieren avanzar quitando derechos elementales de los y las trabajadoras para que los empresarios tengan la libertad de despedir cuando quieren, esa es la libertad que ellos defienden, la libertad de llevarse toda la riqueza que genera la clase trabajadora del país, la posibilidad de despedir, de obligarte a condiciones laborales como las que quieran los empresarios, sin ninguna protección, sin ningún derecho para los trabajadores, algo que ha costado años de lucha, por eso, planteamos la necesidad y exigimos a las centrales sindicales una convocatoria a un verdadero plan de lucha, a un paro nacional que pueda lograr que se rechacen todas estas medidas que está aplicando el gobierno, un paquetazo contrario a los intereses de las mayorías populares.