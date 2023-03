Mónica Fein: "Es una buena medida, pero no suficiente para combatir el narcotráfico"

Con la presencia del gobernador Omar Perotti en uno de los palcos de la Cámara Baja del Congreso de la Nación, este martes Diputados dio media sanción al proyecto que busca crear 50 cargos judiciales fedérales en la provincia de Santa Fe. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría con 214 votos a favor.

La legisladora nacional y ex intendente de Rosario, Mónica Fein dialogó con el programa Metaverso de Ciudadano.News, minutos antes de la presentación del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Consultada por si este proyecto basta para terminar con el flagelo del narcotráfico en la ciudad santafesina, Fein dijo “seguramente no es suficiente, ha sido un acuerdo al que hemos llegado los legisladores santafesinos por la necesidad de buscar una alternativa a una Justicia federal que tiene 43 años de historia sin modificaciones, que tiene gran cantidad de lugares vacantes y donde no se ha aplicado el sistema acusatorio porque la vicepresidenta de la Nación en su carácter de presidenta del Senado (Cristina Fernández de Kirchner) no ha propuesto los senadores correspondientes para el sistema acusatorio".

La ex jefa comunal continuó diciendo “es una buena medida a mediano y largo plazo, pero que no es suficiente". Luego indicó "que tengamos que tratar una ley para Santa Fe, muestra de la falta de decisión política que existe en mejorar la Justicia federal, un plan integral, para abarcar una problemática que obviamente en Rosario se expresa con mucha violencia, pero que es un problema nacional, como es el narcotráfico y que tiene que ver con rutas nacionales, Hidrovía, políticas sociales de contención, mejores fuerzas policiales y con mejor justicia”.

Ante la consulta de sí la modificación de la ley de puertos fue tema de agenda, Fein comentó: "Controlar la frontera y la Hidrovía es un tema clarísimo, Rosario no produce droga, es un punto estratégico donde pasa la droga y obviamente, parte de la que queda genera una lucha territorial, en una parte de los territorios de Rosario, los más vulnerables, por lo tanto, hay que invertir para mejorar las condiciones de vida de esos sectores, hay que invertir para controlar las rutas nacionales".

"También hay que nombrar al procurador nacional que controla a los fiscales para que haya investigación de delito. Hay que trabajar para que la UIF, la AFIP investiguen el camino del dinero porque el narcotráfico es un negocio que da mucho dinero y, por lo tanto, se lava dinero en los circuitos y, sin embargo, nada de eso todavía está pasando o muy poco está pasando", añadió.

En el final de la entrevista, Fein fue contundente y enfática: “Es importante que el gobernador (por Omar Perotti) promueva leyes, pero más importante es que defina todos los días acciones concretas para disminuir la violencia que está dentro de su jurisdicción y que a sub ejecutado el presupuesto de seguridad que tiene la provincia de Santa Fe".