Mondino volvió a tensionar con China, principal socio comercial de Argentina

De gira por Asia, la canciller Diana Mondino dio una entrevista al medio japonés Nikkei en donde volvió a apuntar contra una de las potencias globales y principal socio comercial de la Argentina: China.

La titular del Palacio San Martín, que acumuló encuentros con diplomáticos de Vietnam y Malasia, sumó un capítulo más a las tensiones entre el actual Gobierno nacional y la administración china.

"No hay mucho para ganar trabajando juntos con algunos países que no tienen democracias liberales", consideró Mondino, y volvió a repetir una de las iniciativas de campaña de Javier Milei, considerando que "sólo las empresas privadas compran o venden a empresas chinas": "El Gobierno argentino no debe interferir como en el pasado con el gobierno anterior decidiendo quién comprar, qué comprar, a qué precio".

Asimismo, relativizó el potencial del BRICS ("creo que se ha exagerado mucho") y ratificó que no está de acuerdo con esa alianza porque "es más bien una relación política". En ese sentido, también pidió reformar el rol del Mercosur, comprendiendo que "los acuerdos de libre comercio son la mejor opción" y manifestando que "necesitamos que otros países de la región crean lo mismo".

Finalmente, se refirió a la serie de reformas que propone la actual administración nacional: "Estamos permitiendo que la gente decida su propio horario de trabajo, que use su período de licencia de maternidad, que la gente decida cuándo y cómo divorciarse. Una vez que la gente pruebe la libertad, creo firmemente que serán felices", concluyó Mondino, sin dar mayores detalles.

La embajada de China desmintió a Adorni

La embajada de China se expresó este viernes para desmentir los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, respecto a supuestos camiones de ayuda contra el Covid-19 que, según él, habían llegado con "cierto atraso". La cuenta oficial de X (ex Twitter) de la embajada aseguró que "es información completamente incorrecta".

"Hemos tomado nota de que, el 22 de marzo, el Vocero Presidencial dijo en conferencia de prensa que hay una noticia muy particular de cosas que no dejan de sorprenderles que han llegado, desde la República Popular China, unos 30 camiones y lo interesante es que los camiones son para enfrentar al Covid-19", explicó la Embajada, y sentenció: "No conocemos fuente de información que mencionó, pero es información completamente incorrecta".

Los representantes de China indicaron que "estos camiones son instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China para la Argentina", y que "no tienen nada que ver con los supuestos camiones para enfrentar al Covid-19 que han llegado con cierto atraso".

"El Ministerio de Defensa del actual Gobierno argentino tiene muy claro el propósito de este lote de materiales", devolvió la Embajada.

