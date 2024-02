Milei y el ajuste a los jubilados: “Son el sector que tiene el menor porcentaje de pobreza”

El presidente Javier Milei, en entrevista con TN, confirmó el bono de $70.000 para los jubilados que cobren la mínima, dijo que la Ley de Movilidad jubilatoria vigente "es un espanto, por eso queríamos cambiarla", pero cuando se le remarcó el ajuste a los jubilados, la respuesta del mandatario llamó la atención: "No hay plata". Y agregó que no considera al sector como especialmente afectado, al punto que dijo: "¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados".

"Hay que hacer un bono porque la fórmula es un espanto. Si vos todo el tiempo tenés que estar generando bonos es porque la fórmula no camina. Nosotros estábamos proponiendo una fórmula que al menos les mantuviera el poder adquisitivo a los jubilados", destacó el presidente en TN.

Luego, analizó: "El problema en Argentina es que todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados", mencionó. “Pero no podemos ajustar a los jubilados”, le recriminó el periodista Jonathan Viale, quien le remarcaba que con 200 mil pesos no se puede vivir, pero el presidente contestó: “Bueno, el problema es que no hay plata... Estás ajustando a los más chicos también, ahí hay más de 60% de pobres o, mejor dicho, dos tercios de los chicos son pobres”, con lo que de manera implícita puso a los chicos por delante de los viejos.

El presidente afirmó que "el ajuste lo está pagando la casta" y aprovechó también para continuar su reclamo por la fallida Ley Ómnibus que no aprobó el Congreso: “Pero voltearon la Ley de Bases, en donde estaba la recomposición de los jubilados. Es decir, con la dinámica que traía la fórmula, los jubilados iban a perder 2 puntos del PBI. Nosotros le devolvíamos un punto y medio".

"Fuimos los que planteamos cambiar el tipo de ajuste y poner algo de impuestos justamente para que no sufrieran. Pero como decidieron hacer un zafarrancho, hubo que sacar el capítulo 4 porque estaban dinamitando el programa fiscal. Después te dicen que te quieren ayudar, pero en el fondo son iguales a (Juan) Grabois, quieren que me estalle contra la pared", se quejó Milei en la entrevista.

Viale le consultó si enviaría un nuevo proyecto que fuera específico a la problemática de los jubilados y Milei respondió: "Sí, pero primero vamos a tener que llegar a un acuerdo con la Ley de Bases, porque los gobernadores están pidiéndole pista a Guillermo Francos, a Nicolás Posse, a 'Toto' Caputo porque ahora se dieron cuenta". "El círculo rojo no la ve, te diría que le causa bastante repulsión mi presencia, porque soy la muestra de que el modelo con el que trabajaban está mal", postuló.

“¿Sabés qué es lo peor de todo? Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina y mi imagen está en los mismos niveles que cuando asumí. La gente entiende que el camino alternativo era muchísimo peor. Si hubiéramos caído en la hiperinflación, hubiéramos tenido 95% de pobres”, advirtió Milei. También calificó de “chantas” a quienes miden la pobreza “mirando el tipo de cambio”. “La UCA hizo una extrapolación lineal, que es peor, aún más berreta. Es gravísimo”, comentó.

Con información de Perfil