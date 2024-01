Milei mostró el progreso de los caniles para sus perros en Olivos

El presidente, Javier Milei, utilizó sus redes sociales para mostrar cómo avanzan las obras de los caniles para sus perros en la Residencia de Olivos la construcción de los caniles para sus perros.

“Afortunadamente estamos avanzando en la construcción de los caniles”, publicó el mandatario en su cuenta de X. A continuación, agregó: “Ya pronto mis HIJITOS vendrán a vivir a la Quinta de Olivos conmigo” y concluyó el mensaje diciendo: "Viva la Libertad, carajo".

Entre las reformas solicitadas por el presidente, se encontraba las de las caballerizas que se encontraban en desuso desde que Carlos Menem vivió en la Residencia oficial. El riojano era un amante de los equinos y quería criar ejemplares en el lugar.

El presidente Milei solicitó modificar el lugar para que se construyan caniles donde vivirán sus perros, que son agresivos y no pueden tener contacto por la pérdida de sociabilidad que les generó la pandemia.

”Lo que pasa es no se pueden mudar mis hijitos porque los mastines son muy grandes. Milton (uno de los perros) mide dos metros (parado) en dos patas y pesa 100 kilos, y la casa para que estén no es una construcción muy fuerte”, había comentado en una entrevista radial, en la que agregó: “Los materiales que se necesitan para reforzar los caniles son importados y estoy esperando que lleguen; no quiero ningún privilegio”.