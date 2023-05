El gobernador Rodolfo Suárez, en diálogo con algunos medios, entre los que se encontraba Ciudadano.News, opinó sobre la coyuntura política nacional, provincial y, hasta con ironía, sobre los precandidatos a la Gobernación de la oposición.

Sobre la polémica decisión de la Corte nacional de suspender dos elecciones provinciales, dijo el mandatario mendocino: "Es como si yo quisiera ir a una reelección de gobernador cuando la Constitución dice que no puedo. Entonces la competencia de la Corte de la Nación es plena para garantizar lo que ocurre en cada una de las provincias, así es nuestro sistema jurídico. A mí me suena muy raro que se diga que se ataca a la constitucionalidad, que hay peligro para la democracia. Hay que ver lo que dice la ley y es evidente que no pueden ser reelegidos".

Sobre la coyuntura provincial, Suárez habló del controversial Ítem Aula que rechazan, desde que se implementó, hace 7 años, el sector docente. Varios precandidatos han dicho que lo van a eliminar, incluso algunos ex aliados recientes del radicalismo mendocino. En ese sentido, "cuáles serían sus modificaciones", ya que, según Suárez, hasta ahora "solo hablan sin definir nada".

En este contexto es que el mandatario señaló: "Hay que decir qué van a revisar, qué van a hacer, estoy escuchando solamente frases vacías sin ningún contenido, falta un debate profundo sobre cada uno de los temas que nosotros estamos dando".

Otro tema sobre el que se expresó el gobernador tuvo que ver con la construcción de la represa de El Baqueano, lo que ha provocado una amenaza de la provincia de La Pampa, que dice que la obra la va a perjudicar. "Nosotros estamos llevando el proceso adelante, estamos seguros y si tenemos que ir a la Justicia tenemos todos los argumentos para ganar. Tenemos los estudios de impacto ambiental".

"El gran logro que hemos obtenido es que la energía que se produzca en El Baqueano va a tener tarifas, esto significa, incorporar en los próximos años a la provincia de Mendoza más de 1.230 millones de pesos que invertiremos en otros diques. Nosotros trabajamos en lo urgente, pero también pensando en el futuro de los mendocinos y las mendocinas", señaló.

Por último, Suárez afirmó: "La demanda no tiene mucho asidero porque la presa está entre otras dos represas, con lo cual, no va a alterar el curso del río. Por esto es que creemos y estamos muy seguros de que la Justicia, eventualmente, nos dará la razón".

Producción periodística: Daniel Gallardo.