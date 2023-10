"Sergio Massa tiene el liderazgo necesario para reconstruir Argentina"

Martin Aveiro, intendente de Tunuyán y candidato a diputado nacional por Unión por la Patria, habló con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y analizó el contexto político a cinco días de las elecciones nacionales.

“Estamos a full con la militancia en la calle para mostrar que hay esperanza y una posibilidad de un nuevo gobierno de unidad nacional, para el que Sergio Massa no solamente es la persona más preparada, sino que además tiene liderazgo político para conducir el proceso de reconstrucción que necesita Argentina”, afirmó.

- ¿Cómo se vive este 17 de Octubre?

- Hacemos un acto central por el festejo del Día de la Lealtad este miércoles por una cuestión de agenda, porque además lo hacemos con toda la CGT unificada, que es parte fundamental del movimiento obrero, de este día de festejo de la lealtad. Lo hacemos mañana porque muchos de los secretarios generales, van a estar en el acto central en Buenos Aires, en Sarandí, con Sergio Massa y Axel Kicillof, y van y vuelven en micro, entonces, lo hacemos mañana a las 18 para darle tiempo a que lleguen porque nos pidieron que querían estar. Además, lo vamos a usar también como cierre de campaña donde estará todo el peronismo unido y todos los que son parte de este gran movimiento peronista.

- ¿Cómo se hace para revertir una opinión que se ve mucho en la calle y es el hastío de la sociedad o del pueblo para con la clase política?

-No hay un enojo con la clase política, hay enojo con la situación que viven las familias, estoy todos los días en la calle, ando solo, no tengo ni siquiera secretario ni chofer, hace 12 años que camino todos los días por Tunuyán, soy político y nunca, gracias a Dios, me han puteado ni mucho menos. Lo que hay es un enojo con la situación, con las decisiones que toma la política que derivan en acciones que generan que la calidad de vida o el poder adquisitivo de las familias no alcance para vivir mejor, pero la gente es respetuosa, sino Massa hoy no sería un candidato en carrera, quién diría en febrero que el peronismo iba a estar en carrera en este momento de las elecciones, porque también ha visto la gente que hace un año cuando Massa se hizo cargo había un sector que ya estaba preparando la asamblea legislativa, había otro sector que estaba posicionado para ver la foto de un helicóptero saliendo de la terraza y Sergio Massa se hizo cargo en un momento que explotaba la economía, donde muchos se escondían, otros se iban y las cosas han empezado a cambiar.

Es cierto que la inflación viene pegando y duro, que hay corridas cambiarias, algunas planificadas, algunas no, algunas no deseadas, algunas que tienen que ver con argumentos de acuerdos y demás, pero recién en julio se pudo hacer el primer acuerdo importante con el FMI y qué tiene que ver con la inflación, muchas cosas, pero no hay que poner excusas y a partir de ahí empezó a generar políticas públicas en beneficio de la gente, esto que la oposición le llama 'plan platita' son herramientas que pone el ministro de Economía a la gente para combatir la inflación porque en este momento como está el Banco Central, como están las reservas, como está la especulación de la elección se hace todo más difícil y entiende que se va a poder salir adelante y de verdad es serio lo de Massa, lo demuestra en cada debate, en cada interacción con cámaras empresariales.

-¿No es tarde buscar apoyos a Massa ahora cuando deberían haberlo hecho en agosto o antes en las elecciones a la Gobernación, donde el peronismo salió tercero?

-Lo que está claro es que no tuvimos la oportunidad que la gente nos dio en distintos lugares. Esto no es que nace por un candidato a gobernador, esto tiene que ver con los candidatos a intendente también, no es cierto que en las elecciones a gobernador le fue mal al peronismo porque muchos peronistas inclusive se fueron con otros partidos, se fueron con la otra opción que entendían era la mejor opción para ganarle a Alfredo Cornejo, pero también es cierto que el peronismo no solo ganó los seis municipios que renovaba, sino que recuperó otro, el peronismo viene creciendo territorialmente, no todo es negativo, hay muchas cosas que tienen que crecer, insisto, la dinámica de la política es tremenda.

Hablamos del peronismo, pero el próximo gobernador de Mendoza va a asumir con 36% de los votos, hay 74% de la población que no votó al próximo gobernador de Mendoza, no es que cayó el peronismo, cayeron todos los partidos políticos porque se dividen más, porque hay mucha gente que tiene desilusión con la política y vota en blanco, pero es un problema de todos los partidos. Estamos preparándonos para dar una gran batalla todos los días en la calle, no solamente este domingo, sino que esto termina verdaderamente el 19 de noviembre en el balotaje, seguramente contra Javier Milei.