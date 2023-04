¿Qué plantea para el presente y el futuro del departamento el nuevo secretario de Modernización de Las Heras?

Luego de los cambios dentro de la gestión del intendente Daniel Orozco, se creó la Secretaria de Modernización en el departamento de Las Heras y Matías Mostaccio, referente del PRO, fue elegido para ocupar ese nuevo cargo.

“Es reciente la creación de la Secretaría, la idea estaba en mente desde noviembre del año pasado, con los últimos cambios que hubo en el municipio se vio la oportunidad para que se empezara a hablar de modernidad en la gestión y es donde estamos ahora, buscando mejorar distintas áreas de la gestión a través de la modernización de los procesos y procedimientos administrativos”, explicó el funcionario en diálogo con el programa Metaverso por Ciudadano.News.

De esta manera, Mostaccio apuntó a que “como Estado debemos brindarle al ciudadano tiempo de su vida, un recurso finito y limitado, el concepto es que el tiempo es de la persona no puede ser del Estado”.

Así es como enumeró cuáles serán algunos de los procesos que serán modernizados: “Tenemos una oficina en la Secretaría orientada a facilitar el financiamiento para las empresas instaladas en Las Heras; como municipio lo que queremos hacer es que sus emprendedores que se animan a apostar podamos darle una mano para acceder a la fuente de financiación”.

Y agregó: “Tenemos digesto municipal, todo el pueblo de Las Heras va a tener acceso a las ordenanzas emitidas desde el ’83 en adelante, después vamos a incluir las resoluciones, y luego los decretos”.

Continuó ejemplificando: “Hay varios trámites que ahora se van a empezar a digitalizar, el punto cúlmine será en lo referido a la habilitación de comercios y estamos trabajando a que eso se demore un mes con la habilitación completa. Es el horizonte que hemos puesto, es realizable y tenemos las herramientas.”

Su perfil político

Mostaccio, quien fue concejal y también se desempeñaba en el Registro de Licencias de Conducir, reconoció que le gustaría ser candidato a intendente “como parte de un desafío personal de hacer algo por mi comunidad”.

No obstante, admitió: “Sería muy negador de mi parte decir que no me encantaría ocupar ese lugar pero a la vez formo parte de un proyecto que hoy está liderado por Daniel (Orozco), esperemos a ver qué decide respecto a su decisión”.

A nivel nacional, dejó en claro su fuerte apoyo a Patricia Bullrich: “A Patricia me la tatúo por lo que representa, es una dirigente con muchísima trayectoria que ha escuchado a lo largo de su vida a todo el mundo, porque ha estado en distintos partidos políticos, lo que le da una experiencia que no muchos dirigentes tienen, y tiene un equipo súper interesante que refleja los valores de lo que ella cree.”

Y fue inevitable la comparación con Horacio Rodríguez Larreta: “Patricia me parece más natural que Horacio; Horacio me parece más continuidad de lo mismo y yo quiero un cambio de verdad”.