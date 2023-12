Piden informes sobre el control de las apuestas o casinos online

Una iniciativa legislativa busca conocer de qué manera se está cumpliendo con la Ley provincial sobre apuestas y casinos Online, debido a que se ha detectado una creciente participación de menores, y además no se estaría haciendo nada en la lucha contra la ludopatía.

El Senador Félix González, Vicepresidente de la Cámara de Senadores de Mendoza, explicó: “Junto con el senador Mauricio Sat, hicimos un pedido de informar al Instituto de Juegos y Casinos, lo que buscamos son dos cosas":

: "La primera es que nos expliquen cómo controlan los juegos que ya están habilitados”, ya que “hay una ley de juego online en Mendoza y hay juegos habilitados en la provincia”, y por ello se busca que se rindan cuentas de “cómo es el sistema para evitar que entren menores a jugar”, una instancia a priori preocupante.

En cuanto a este tema, el legislador precisó: “nosotros vemos que no hay medidas biométricas, entonces cualquiera que tiene un usuario o un correo de una persona adulta podría ingresar, sobre todo por ejemplo las cuentas de Mercado Pago, se pueden obtener para personas que tienen desde 13 años en adelante con autorización de los padres, pero después no se sabe lo que pasa en esa cuenta”.

Y ampliando la cuestión, subrayó: “lo que no se sabe es el después; por más que alguien con autorización de los padres crea una cuenta, después si esa cuenta la vincula a un juego online puede operar normalmente”, entonces, “esa es una pregunta, a los juegos que están habilitados, qué pasa con los menores”.

La otra instancia tiene que ver con “cómo se controla la cantidad de juegos que no están habilitados en la provincia, y a los que se puede ingresar con IP local y jugar”, entonces se piden precisiones sobre los controles".

También sobre “cuáles son los convenios con otras provincias, con otras jurisdicciones; qué se está haciendo para evitar eso, porque hicimos pruebas concretas y la verdad que es impresionante, porque con un número de usuario y pasando un CBU uno ingresa a una plataforma y empieza a jugar".

"Y cuando deja de jugar empieza a recibir mensajes incitando a que vuelva a jugar, regalando bonos como para que sigan jugando”, explicó.

En cuanto a lo establecido en las normas, González destacó que “la ley regula que para tener juegos online en Mendoza tiene que estar habilitado, y lo que no vemos ahí es cómo se verifica el tema del ingreso de los menores, pero el otro problema es qué está haciendo Mendoza para controlar todo lo que se juega en la provincia en plataformas no habilitadas”,

En ese sentido agregó: “Hay páginas web donde uno ingresa, unos con domicilio en San Juan, que pueden ser reales o no, pero donde ofrece una batería de juegos online, con ruletas que aparecen crupier y presenciales, donde uno manda mensajes y les contestan, o sea que hay un oferta profunda y creemos que sin ningún tipo de control”.

En tren de dar magnitudes el senador observó: “Para que tengan una idea de lo que está pasando, nosotros vemos en los juegos online de Mendoza, los que son legales, que en algunos meses pasó de 40 millones la recaudación a más de 1800 millones”, y en este punto ingresa el otro tema muy preocupante, que González resaltó:

“Tiene que ver mucho el tema de salud mental, el tema de cómo miramos estas cosas, porque hay una situación de dificultad, hay angustia, temores y mucha gente que recurre a esto y termina cayendo en adicciones de todo tipo, como es el juego, y creemos que es un tema que tiene que tomar el gobierno para mirar más en profundidad”.

Al respecto, “la ley tiene previsto mecanismos, por ejemplo que haya una terminal en el instituto de juegos y casinos y que se pueda verificar online qué está pasando en la plataforma, quiénes están jugando”.

Para esto hay un registro del que se podría sacar información anonimizada, “así que creemos que será muy rico ese aporte para ver qué ajustes hay que hacerle a la ley y ver cómo podemos mejorar el tema de los controles de las plataformas que no tienen ningún tipo de control”.

“Hay todo un desarrollo tecnológico que puede permitir que se mejoren esos controles, nos parece que hay que hacer un esfuerzo, y si no se puede controlar hay que tomar medidas más drásticas, pero si no hay que decirle a los mendocinos que no estamos en condiciones de controlarlo, eso es lo que queremos, llegar hasta el final”, concluyó el legislador.

Producción periodística Daniel Gallardo

