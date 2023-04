Patricia Giménez: "Por más que las cosas no nos gusten, vamos a decir la verdad"

La semana pasada, con el cierre de listas en la provincia, el ex diputado nacional radical Luis Petri confirmó que su compañera de fórmula será Patricia Giménez con quien enfrentará a Alfredo Cornejo en las PASO de Cambia Mendoza.

“Es un desafío que acepté como mendocina responsable de la institucionalidad de nuestra provincia”, detalló Giménez en el programa Metaverso por Ciudadano.News al ser consultada sobre su nuevo rol en la política.



La ex diputada nacional y ex embajadora de Argentina en Costa Rica, considera de cara a las elecciones que "es importante ampliar la mirada dentro del Frente Cambia Mendoza" y que "la propuesta de Luis es muy buena”.

Por eso, en una mirada introspectiva y autocrítica de Cambia Mendoza, opinó sobre su institucionalidad: “Estamos para proponer una crítica respetuosa de las cosas que no han estado bien y un aporte en todo lo que ha estado muy bien”, dijo, y continuó: “Hay muchas cosas que se han hecho bien y ahí vamos a aportar y queremos crecer en ese sentido y donde pensamos que hay que hacer fuertes cambios, estamos decididos a hacerlos”.

Y ejemplificó con el tema de seguridad: “Luis tiene una mirada más fina de cómo solucionar el problema para los mendocinos y por eso creo que es importante que mañana lo acompañen en su presentación donde el tema fuerte es cómo ve la seguridad de la provincia”.

Por otro lado, la precandidata a vicegobernadora resaltó que la lista que encabeza junto a Luis Petri está formada, en su mayoría, por candidatos a intendentes que no están en este momento en la función pública, por lo que la intención es mostrar que "no hace falta estar en el Estado para ser un candidato y cuando vemos que la ciudadanía necesita un cambio estamos dispuestos a ser responsables”.

Siguiendo esa línea, Giménez destacó que la lista de Mendocinos por el Futuro es la mejor opción dentro del Frente Cambia Mendoza: “Tenemos la juventud de Luis y la experiencia de parte de los dos para asociarle a los mendocinos muchas horas de trabajo y compromiso por el trabajo. Damos la certeza que por más que las cosas no nos gusten, vamos a decir la verdad”.

Por último, destacó que una de sus fortalezas para encarar el cargo de precandidata a vicegobernadora es: “El haber sido vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la Nación durante cuatro años muy difíciles, sobre todo los dos primeros, cuando fue presidente Julián Domínguez, con el cual generamos una relación muy buena a pesar de no ser del mismo partido, él me dejó a cargo de las relaciones internacionales de la Cámara, me dejó a cargo del Instituto de Formación”.