Lo que deja la nueva Ley de Ministerios en Mendoza

La aprobación en tiempo récord de modificaciones en la Ley de Ministerios de la provincia de Mendoza en senadores, primero, y en diputados, después, dio espacio para que el gobernador electo Alfredo Cornejo pudiera presentar los futuros funcionarios que serán titulares de los siete ministerios que tendrá su gestión a partir del próximo sábado cuando asuma la Gobernación.

La sanción del instrumento jurídico tuvo acuerdos con la oposición, aunque esta puso observaciones a dichas modificaciones, como expresó a Ciudadano.News el diputado de La Unión Mendocina (LAUM), Jorge Difonso: "Mendoza necesita una Ley de Ministerios que ha planteado el gobernador electo, nosotros impulsamos el desarrollo de la vivienda, tener más controles en el tema de la seguridad, lo que es la Justicia penal y lo que es la Dirección General de Escuelas en el marco que él lo ha planteado, junto con la situación de salud, incluido la obra social provincial".

"Lo que sí hemos puesto reparo en el artículo 38 respecto de los derechos adquiridos de los trabajadores", comentó Difonso.

Difonso expresó que se colocaron reparos a un articulado que trastocaría derechos adquiridos de los trabajadores públicos, aspectos de los que pronunció el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho: "En una primera instancia, tendremos que anticipar lo siguiente, esta reestructuración lleva consigo que una parte de desarrollo social, que vendrían a ser distintos sectores, van a quedar en un ámbito ministerial y otro sector de desarrollo social quedarán en otro ámbito, diríamos, territorial y en otro ministerio".

"Antes que nada es aclarar y decir que desde ATE el régimen salarial para todos los trabajadores no puede ser cambiado, no debe ser cambiado, ya que ATE tiene convenios colectivos de trabajo en forma concreta para todos los lugares. Eso no quiere decir que el hecho dentro de la estructura gubernamental no empiece a depender de otros ministerios al que dependan los compañeros frente a esta reestructuración, primero que nada llevarles una tranquilidad porque ATE es mayoría en todas las paritarias y en todos los ministerios para poder paritar su salario y sus condiciones laborales", expresó Macho.

El dirigente sindical destacó que solicitarán audiencias urgentes con los nuevos ministros y reiteró que ATE hará garantizar los derechos adquiridos de los empleados del estado: "Se está haciendo ya la presentación para tener una reunión en forma urgente que le vamos a solicitar al ministro Tadeo Zalazar, quien va a estar a cargo, de parte de desarrollo social y salud, al ministro Natalio Mema, que va a estar a cargo de otra parte de desarrollo social de la provincia, de obras, y gran parte de la administración pública provincial, y también al nuevo Ministro de Salud de la Provincia, el cual va a ser obviamente comunicado en el día de hoy o en el día de mañana para poder ver y adecuar cómo van a ser las reestructuraciones que van a plantear".

"Desde ATE concretamente decimos que tenemos deudas que tiene que cumplir el Gobierno, que vendrían a ser los pases a planta, los cambios de régimen de los licenciados, no vulnerar el derecho de los trabajadores en cuanto a sus condiciones laborales, cargas horarias y lugares de trabajo, pero también tenemos que tener y fortificarnos que el convenio colectivo de arte, la Ley 9.068 está firme, pero también tener un panorama claro frente a la incertidumbre que están viviendo los trabajadores de desarrollo social puntualmente en este momento", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo