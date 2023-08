Mientras los argentinos se están preparando para votar este domingo a precandidatos a presidentes y a legisladores nacionales en las PASO de este domingo, hay un caso en Mendoza muy llamativo. Una joven dirigente se candidatea a dos cargos electivos por dos partidos diferentes.

Es el caso de Lourdes Arrieta, la joven mendocina de 30 años que busca ganar la interna de La Libertad Avanza para postularse al Congreso como diputada nacional, enfrentando al Partido Demócrata mendocino, alineado con las ideas del precandidato presidencial Javier Milei, y también propone a sus precandidatos llegar a la Cámara baja para defender las reformas libertarias.

A su vez, Arrieta es candidata a concejala por la lista La Unión Mendocina. Este partido decidió romper lazos con el oficialismo provincial y proponer sus listas para derrotar en septiembre a Cambia Mendoza en las elecciones provinciales a gobernador, municipales y legislativas.

Sin embargo, la precandidata tendrá que elegir un cargo en caso de ganar en ambos comicios, debido a que existe una prohibición para ejercer a la vez dos cargos públicos. Por eso, el programa Metaverso, de Ciudadano.News, entrevistó a la joven con el fin de conocer su historia y cómo hace para compatibilizar dos discursos de dos partidos diferentes, ambos en etapa de formación.

-¿Cómo se dio esto de primero ser candidata a concejal por La Unión Mendocina y, por otro lado, la ventana de La Libertad Avanza con Javier Milei?

-Por un lado, el Partido Libertario terminó de formarse en febrero de este año y tuvimos la posibilidad de ingresar a La Unión Mendocina. De este espacio, me llamaron a última hora y me preguntaron si quería ir como precandidata a concejal en segundo término. Las autoridades me dijeron que sí y entramos en campaña, pasan las PASO provincial y quedo en cuarto término en la lista de Martín Bustos. A su vez, durante las negociaciones en la Libertad Avanza, se barajaron distintos nombres, pero hubo una votación en la cual fui la segunda más votada. No tenía idea de que me habían propuesto. Entonces me preguntaron un viernes y a última hora estaba firmando los papeles.

-Sos muy joven, ¿qué pasa si salís electa concejal y diputada, vas a tener que tomar una de las decisiones más importantes de tu vida?

-Tengo dos compromisos, uno a nivel nacional que me interesa mucho, y otro a nivel departamental. Elegiría el cargo nacional porque también me estoy preparando para el Senado de la Nación. No voy a calentar la banca, no voy a dejar de lado a los vecinos de Las Heras.

-¿Cuáles son los proyectos o temas que tratarías o irías en busca de una aprobación en el Congreso?

-El primero que pensamos en consenso, desde la Libertad Avanza, sobre todo el equipo de Mendoza, es derogar la Ley de Alquileres. Mientras más se mete el Estado en la vida de los ciudadanos, menos posibilidades de elección tenemos. En este caso, te están obligando a un contrato de tres años, cuando quizá vos querés un alquiler por seis meses o un año. Es tan inviable la situación de Argentina, que no sabés si llegas a fin de mes, si en tres meses tendrás trabajo y si vas a poder pagar el alquiler. Lo que buscamos es la flexibilización del contrato de alquiler.

-Te vas a enfrentar con todo el PD que tiene una gran tradición en Mendoza y te vas a enfrentar a Mercedes Llano, ¿cómo te ves en esa interna a nivel nacional?

-No estamos en interna, con Mechi (por Mercedes Llano) tenemos muy buena relación, con Facundo Correa Llano, con el equipo de campaña y hemos entendido que somos un equipo que reúne al Partido Libertario y al Partido Demócrata.

-¿Qué te dice Mercedes Llano de la posibilidad de ingresar al Congreso?

-Hasta el 13 de agosto no sabríamos, pero sí puedo decir que a la hora de salir a la calle, escuchar los reclamo, a los mendocinos, tenemos muy buena aceptación, al momento de hacer campaña hemos estado con nuestra mascota el león y hemos tenido muy buena repercusión. Ya no nos insultan, que eso ya es favorable, y podemos salir a la calle con la frente en alto. No tenemos que hacer actos. Por ejemplo, cuando vino Javier Milei el sábado no fue un acto solo con militantes, sino todo lo contrario, fue espontáneo y esa es la ventaja que tenemos.

-¿Cómo se ven de acá al domingo?

-Lo que podemos percibir es justamente el boca en boca y son los sectores populares, de clase media, inclusive los sectores más bajos, que están cansados de los mismos de siempre que se meten en política para salvarse el pellejo. Hoy la solución está en manos del problema, que encima tienen la cara de presentarse como candidatos a presidente. Lo digo con total seguridad, soy una persona que ha caminado Las Heras y conozco barrios que están en situación de crisis económica. Estos chicos empiezan a consumir paco a partir de los 11 años y hay muchos de allí, que te dicen 'esto no da para más y queremos un cambio de verdad y no marketinero'.

-¿Por qué crees que hay jóvenes que se sienten identificados con Milei?

-Milei puso en debate el hastío de todos nosotros de ver siempre a los mismos que se postulan, que están ocupando un cargo y también puso en tela de juicio y debate nuestra situación laboral y académica. Hoy los jóvenes somos los que menos posibilidades de trabajo tenemos y nuestro título no vale para nada, y tenés que salir a lavar platos. Producto de lo anterior, ya los jóvenes prefieren no estudiar en una universidad porque no ven posibilidades de acceder a una mejor vida. No te sirve el título, trabajamos en negro y por changas.

-¿O sea, con la llegada de Milei eso se puede revertir?

-Exactamente, aparte, no solamente los jóvenes apoyan, sino también los papás que nos ven a salir a trabajar por changas y en negro. Encima, tenés que hacerte un monotributo para que te contraten y esto no vale de nada porque no llegamos a fin de mes y menos podemos irnos a vivir solos. Queremos un cambio para nuestra generación y las generaciones futuras. Algo muy importante, que dijo Milei el lunes en el cierre de campaña, es que ´si seguimos como estamos, quizá es la última oportunidad que tiene Argentina para poder salir adelante´.