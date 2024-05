La Libertad Avanza tiene un nuevo bloque en Diputados de Mendoza

El Diputado Gustavo Cairo anunció la conformación de su propio bloque en la Cámara de Diputados de Mendoza, como parte de La Libertad Avanza, que no había presentado listas a nivel local. De este modo deja la bancada de Unión Mendocina, y con esta movida el oficialismo nacional pone un pie en el Poder Legislativo de la provincia.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de ciudadano.news), el legislador explicó las razones de esta decisión: “Sentía que el partido del presidente necesita una representación en la Cámara de Diputados de Mendoza, no la tenía, de hecho venía defendido posiciones del accionar presidencial pero desde otro lugar, y creo que es más genuino y más nítido constituir el bloque de LLA en Mendoza".

A la hora de enumerar sus coincidencias, remarcó “la política de racionalización del Estado nacional, de no emisión monetaria, de ir hacia una economía más normal, como sucede en todos los países que no tienen inflación, que es porque no gastan más de lo que perciben", y añadió: "en Argentina ha costado tanto entender, y él ha dado una batalla cultural, la está dando y creo que esta empezando a dar resultados con una baja paulatina de la inflación, y creo que el liberalismo de Argentina -que es la ideología que hizo grande a este país a partir de 1880 con Roca, plasmando las ideas de Alberdi- después de mucho tiempo vuelven a la escena; se intentó con Mauricio Macri en una primera etapa y ahora con mucho más fuerza a través del gobierno de Milei".

De todos modos, no fue crítico con su anterior partido de pertenencia, sino que marcó que sigue habiendo coincidencias, al decir que “el bloque de senadores del PRO está acompañando y sin fisuras a la política de Milei. Me parece que hay más convicción en Milei y en su equipo en implementar estas ideas, pero también son ideas que están muy claras en Macri, quizás el equipo -en su momento una coalición heterogénea- no acompañó como para profundizar tanto como lo está empezando a hacer el presidente Milei".

Por otra parte, al ser consultado sobre la provincia y sus cuentas pendientes, destacó: “Mendoza tiene una cultura, sobre todo los últimos años, de racionalización del gasto; en ese sentido está muy bien, creo que tenemos que avanzar en otros sentidos, en la parte productiva. Mendoza está retrasada en su producción, tenemos la posibilidad de producir cobre, oro, uranio, y pasar a ser un estado rico y no lo estamos haciendo".

"Hay algunos vientos de cambio pero muy tímidos de hacer lo que hace Chile del otro lado de la cordillera con los mismos yacimientos, que es producir 10 mil millones de dólares en cobre, y nosotros nos damos el lujo de producir cero cobre por decisiones erróneas y que espero que podamos revertir pronto", recalcó.

Para concluir, destacó: “Tengo esperanzas que salga la ley bases en el Senado. Quizá haya alguna modificación y tenga que volver a diputados y ratificar la postura de diputados, o aceptar las modificaciones del Senado. Creo que se va a avanzar y es importante poder privatizar algunas empresas que desde hace años dan un déficit importante al Estado nacional y otros temas como la reforma laboral, temas importantes para la productivo; tengo la esperanza que así suceda”.

Producción periodística Daniel Gallardo.

