Jorge Omar Giménez, veterano dirigente peronista de San Martín, intendente nada menos que durante 16 y ahora aliado del disidente macrista Omar de Marchi, conversó con el programa Metaverso de Ciudadano.News, sobre su experiencia y expectativas en busca de un nuevo mandato al frente del departamento del Este mendocino.

¿Por qué tiene ganas de volver a ser intendente?

Por lo que nos han ido transmitiendo todo este tiempo vecinos, amigos, compañeros. Yo estuve durante cuatro períodos como intendente de San Martín, y la verdad es que hicimos un montón de cosas lindas, otras quedaron a medio hacer. Hoy está bastante chato el departamento, ha ido perdiendo el liderazgo regional que siempre tuvo y muchos me fueron proponiendo la posibilidad de volver.

¿Por qué cree que perdió después de cuatro períodos?

El radicalismo nunca aprobó el presupuesto, entonces se planteó una estrategia de difamación, de crítica permanente y eso tuvo su resultado. Lo cierto es que no tenían ningún proyecto alternativo. Cuando les tocó gobernar y no tenían nada preparado, de hecho la mitad de los funcionarios del gobierno municipal los van a buscar todos los días a Mendoza. (Alfredo) Cornejo le armó el gabinete al intendente Raúl Rufeil con gente de otros departamentos. El director de deportes es de Godoy Cruz, no tiene ni idea donde queda un barrio, un distrito. Pasan cosas así, entonces eso se ha llevado al fracaso del gobierno municipal.

También lo agarró una pandemia…

Sí, pero la pandemia también estuvo en Junín, Santa Rosa, Lavalle, Maipú. Lo cierto es que el intendente no ha podido consolidar un liderazgo producto de que le armaron su equipo.

Rufeil es un hombre muy querido en el departamento, es un médico respetable…

Es un médico pediatra que ha ayudado mucho a lo largo de su carrera a muchos niños del departamento, yo en lo personal, cuando yo era intendente y él era candidato, tenía el mejor de los conceptos y respeto.

¿Por qué decidió competir dentro de La Unión Mendocina de De Marchi?

Lo veo a Omar realmente con entusiasmo y con ganas de gobernar Mendoza. Ha salido de la pelea de todos contra todos mientras el país y la provincia está sumergidos en una situación tremenda. La política tiene que mejorar la calidad de vida hasta donde se pueda para los vecinos y los ciudadanos. En Omar De Marchi encontré a alguien que está entusiasmado y que ha puesto a Mendoza en el centro de la esena de un frente de demócratas, radicales y peronista. Eso a mí me entusiasmó de sobremanera y es lo que estamos trasmitiendo. Hay buena recepción.

¿Por qué los vecinos de San Martín deberían votarlo?

La gente sabe que yo los respeto mucho. Ahora me presento nuevamente como soy, ellos sabrán qué hacer. Yo no estoy prometiendo cosas porque soy candidato, ya tengo una larga trayectoria con aciertos y errores y, la verdad, siento el cariño de los vecinos de mi departamento. Yo me comprometo a estar todo el día trabajando. Ahora venís a la municipalidad de lunes a viernes y a la tarde está cerrada. Ves un departamento lleno de dificultades, no se construyen viviendas, no hay actividades culturales o deportivas, no hay movimiento económico, nos ha quitado el liderazgo un departamento mucho más chiquito…

Usted complete la frase: Omar de Marchi es…

Un mendocino con ganas de mejorar Mendoza.

Alfredo Cornejo es…

Un excelente armador político, pero no tiene la misma capacidad para gestionar.

Rodolfo Suárez es…

Es difícil lo de Rodolfo Suárez, este fue un gobierno demasiado chato para lo que Mendoza necesita.

Raúl Rufeil es…

Es un buen médico que se metió en algo que no le gusta y lo padece todo el tiempo.