Inmigrantes en Mendoza luchan por su derecho a votar en elecciones

En Argentina hay alrededor de 2 millones de inmigrantes, la mayoría de ellos de países de la región. De ese número hay más de 250 mil en la Región de Cuyo y unos 100 mil en Mendoza.

Según el relevamiento realizado por el INDEC, 80% tiene décadas de radicación con familias formadas en la provincia e hijos nacidos en suelo argentino. Por eso, la Asamblea de Trabajadores Precarizados en Lucha solicitó modificaciones jurídicas que les permita ejercer el derecho a sufragar, tal como explicó a Ciudadano.News María Elena Ricaldez, integrante de la organización.

Al respecto Ricaldez explicó: "Realmente el sufragio es muy importante para nosotros ya que nosotros hemos escogido el país para vivir, trabajamos acá, somos quienes tenemos las manos curtidas de tanto trabajar".

Y agregó: "Nos desempeñamos en las cosechas, en la construcción, en casas de familia y somos quienes ponen el hombro al trabajo duro y consideramos que es completamente injusto que no podamos votar, ya que estamos en un país democrático y no hay democracia si una población inmensa como la que somos no puede emitir su voto".

María Elena Ricaldez también argumentó: "Argentina tiene una población de aproximadamente dos millones y medio de inmigrantes según el INDEC, y el voto es igualitario, universal y secreto pero con nosotros no hay igualdad, si nosotros no podemos votar no hay democracia".

Producción periodística: Daniel Gallardo.