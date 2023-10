Hebe Casado: "Vamos a ayudar a La Libertad Avanza con fiscales nuestros"

La reciente electa vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y realizó un análisis del escenario político actual: “Se le está complicando cada vez un poquito más la vida a los argentinos”, aseveró.

- ¿Cómo podemos analizar este contexto político de cara al balotaje?

-No era el resultado que esperábamos el domingo pasado, fue como un baldazo de agua fría para Juntos por el Cambio, pero, de todos modos, la fórmula que competía inmediatamente se puso a disposición del candidato que va contra el kirchnerismo, a favor de Javier Milei, porque es la única alternativa a 20 años de kirchnerismo. Entonces, se está trabajando en eso, se ayudará en la fiscalización y veremos qué sucede el 19 de noviembre.

-Más allá que Cambia Mendoza manifestó mantenerse neutral, usted aclaró que iba a estar apoyando a Javier Milei, ¿cómo será la logística que se realizará en cuanto a la fiscalización, ya que hubo muchas denuncias de posibles fraudes?

-Obviamente, vamos a ayudar con la fiscalización, lo harán los voluntarios que quieran participar, estará a cargo de la Libertad Avanza y nosotros vamos a poner nuestros fiscales a disposición de ellos y en cuanto a la decisión del Frente Cambia Mendoza, fue mantenerse neutral y que cada dirigente manifieste o no su apoyo a uno u otro candidato para que no se arme una cacería de brujas dentro del espacio, cada uno haga lo que su conciencia y sus principios quiera hacer.

- ¿Qué significa ser neutral en un escenario donde se tiene que elegir seguir por un gobierno oficialista de la mano de Sergio Massa o cambiar de la mano de Javier Milei?, ayer, Durán Barba dijo que la palabra cambios se ha vuelto vacía porque no dice nada

-No creo que la palabra cambio esté vacía, todo lo contrario, llevamos 20 años de kirchnerismo y es necesario un cambio real en la orientación económica que está teniendo este país, hoy estamos sufriendo todos los argentinos, la falta de combustible y eso trae consecuencias a cada uno de los argentinos que no pueden cargar nafta en su vehículo. Entonces, cambio es una palabra bastante llena y la necesitamos urgente porque esta orientación económica nos está matando todos los días el bolsillo, nos está asesinando el sueldo porque todos los días con una inflación del 140% somos un poquito más pobres y eso nos pasa a cada argentino cuando vamos a comprar al mercadito de la esquina y con la suerte de que consigamos lo que estamos buscando.

-Sergio Massa camino al balotaje intenta diferenciarse de Javier Milei con sopts como “conmigo la nafta vale $350 el litro y con Javier Milei se dispararía a $800”, ¿qué opina?

-Con Sergio Massa el día después de la elección va a salir exactamente lo mismo, saldrá lo que vale el precio internacional porque es insostenible que las petroleras sigan produciendo el déficit, o quiebran o cobran lo que tienen que cobrar y este ministro de Economía que dice que como presidente va a hacer todo lo contrario a lo que hace como ministro de Economía me parece una falta de respeto y tomada de pelo a toda la ciudadanía.

-En el balotaje son dos opciones, por un lado, el cambio de Javier Milei y por otro, lo que propone Sergio Massa, ¿Qué pasa si el electorado decide que Sergio Massa tiene que ser el presidente, cómo se imagina que puede continuar la Argentina y también, en su rol como vicegobernadora de una provincia que sería en ese caso opositora a la Nación?

-Los mendocinos ya sabemos lo que es tener un gobierno kirchnerista a nivel nacional, nos ha pasado durante estos cuatro años, el ninguneo permanente, la discriminación permanente respecto de los ATM, el federalismo que está totalmente desdibujado, un país centralista, donde le mandan aportes del Tesoro Nacional a las provincias amigas y al resto no, que mandan obra nacional a las provincias amigas y el resto no, lo que nos ha sucedido durante estos cuatro años ha sido lo peor que le ha pasado a Mendoza. Nos pararon la obra más importante del siglo que fue Portezuelo del Viento, no han arreglado una sola ruta nacional, ni la 7, ni la variante Palmira, ni la doble vía San Juan –Mendoza, ni los dos puentes que se cayeron hace dos años en el Acceso Sur, el camino Pareditas –San Rafael, que recorro permanente, está molido, la ruta 40 entre Mendoza y Neuquén que es una ruta productiva que debiera funcionar porque todas las petroleras transitan esa ruta está parada desde hace cuatro años, es una falta de respeto lo que hizo la nación con respecto a Mendoza, ¿qué vamos a esperar de Sergio Massa, que haga algo?, no en absoluto, es más de lo mismo. Por eso que incitamos al cambio.

- ¿Cómo se vienen los cuatro próximos años en la provincia de Mendoza con la gobernación de Alfredo Cornejo y usted a la cabeza?

-Tratar de seguir gestionando bien como lo viene haciendo la provincia hasta ahora, haciendo del estado lo más eficiente posible, un estado inteligente, donde no se le pongan trabas a los ciudadanos, sino que se les facilite todo lo que tiene que ver con el estado, un estado que haga hincapié en los pilares fundamentales que son el desarrollo económico, darle ayuda a todo el privado que requiera para iniciar sus actividades, no ponerles trabas. Por otro lado, mejorar la educación que se viene mejorando y que tiene estándares superiores al resto de las provincias, seguir mejorando en seguridad, que obviamente esta crisis económica ha empeorado los parámetros de seguridad. En cuanto a lo que a mí me corresponde, que es la parte de la presidencia del Senado, sacar todas aquellas leyes con el consenso necesario que beneficie a los mendocinos, tratar de hacer un digesto que no tiene Mendoza, que es como una revisión de todas las leyes que hay y aquellas que ya están obsoletas sacarlas de circulación y tener una legislación ordenada.