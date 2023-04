Flor Destéfanis: "Santa Rosa se está empezando a poner de pie"

Crece la efervescencia electoral en el territorio de los municipios que desdoblaron los comicios, sobre todo, cuando el oficialismo provincial trata de instalar ante los vecinos de esos departamentos, peronistas 6 de 7, los candidatos de Cambia Mendoza con fuertes críticas a las administraciones locales.

Por eso, estas agudas respuestas a Ciudadano.News que dio la intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis, quien además busca ser reelegida en su comuna: "Muchas veces entiendo la política y la estrategias de de cada uno. La mía es la de la sinceridad, la del trabajo, la de gestionar, la de estar cerca de nuestra gente, la de poner la cara y escuchar cuando estamos haciendo algo mal, la de intentar mejorar y gestionar como lo hicimos tres años en los que hemos logrado cosas históricas".

Destéfanis también apuntó: "Santa Rosa, después de muchos años de desidia, está empezando a ponerse de pie, está empezando a tener cloacas, un polo educativo, un parque industrial, viviendas, obra pública. Nos juzgan no sólo por nuestras palabras sino también por nuestros hechos".

Quien también habló sobre el proceso electoral de los municipios que desdoblaron las elecciones y ponderó sus administraciones, fue el precandidato a gobernador del PJ y titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Martín Hinojosa: "Tenemos el objetivo puesto en mantener los municipios desdoblados y si es posible ganar otras comunas. Esta es la tarea que tenemos todos y que tenemos que apoyar. Estamos trabajando mucho, mostrando la gestión de los intendentes, acciones que los vecinos valoran".

Hinojosa también respondió a las críticas de Cambia Mendoza, sobre todo de Alfredo Cornejo, enrostrando obras que la Nación ha dispuesto en la provincia: "Es parte de la política, del juego, es normal que pasen estas cosas. A mí me interesa la renovación, me interesan los cambios de verdad. Me parece que en la provincia venimos igual en los últimos siete años, venimos perdiendo con respecto a otras provincias, con un relato a mi juicio populista que dice que la Nación discrimina a Mendoza".

"Hoy lo estamos viendo acá, una obra como es el tren Retiro Mendoza, pero también dos obras muy importantes para la provincia como la variante Palmira, que va a mejorar la logística comercial y la doble vía Mendoza - San Juan. Entonces en materia logística estamos viendo con hechos lo que la Nación hace por Mendoza, lo demás es un relato populista del Gobierno de la provincia, encabezado por Cornejo que dice que están aislados. Una manera vieja de hacer política basada en la grieta". finalizó Hinojosa.

Producción periodística: Daniel Gallardo.