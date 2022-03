Domínguez y el aumento en las retenciones: "Argentina tiene autoabastecimiento de trigo"

Como todos los años el Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), previo al Carrusel, volvió este sábado al Hotel Hyatt.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julían Domínguez, estuvo presente en el evento y fue consultado por El Ciudadano sobre los posibles aumentos de retenciones a los granos por la invasión de Rusia a Ucrania.

¿Por el temido aumento de retenciones a los granos por el aumento que se va a dar por la guerra, el ataque de Rusia Ucrania, está desmentido, confirmado, pensado?

"Argentina tiene autoabastecimiento de trigo, pues tomamos las medidas de buscar el punto de equilibrio y a Dios gracias que nos fijamos, fuimos cuestionados y el Gobierno está sin presupuesto, no tiene presupuesto aprobado, no tiene instrumentos para ser libremente lo que dispusiera en función de lo que en el pasado convalidaba solamente el código aduanero, la jurisprudencia,".

"Todo el mundo lo sabe, ha indicado en algunos casos ya la convalidación del Congreso no es una decisión que yo no he escuchado, no se ha hablado de este tema, no hay que crear instrumentos que garanticen sí el precio interno Algunos bienes de consumo popular que han tenido impacto como es el maíz, el pan y los fideos".

¿El temor del sector agropecuario y productor es el aumento de tensiones ante el aumento internacional de los precios de la soja?

"La corte ya se ha pronunciado, sobre el 33% que es confiscatorio, por lo tanto, no forma parte de las posibilidades a esa instrumentación, más allá de que se piense o no haya voluntad de algún sector y miembros del Gobierno, hay que ver lo que en la Argentina constitucional democrática institucionalizada es posible".

"Ya que no alcanza solamente con la voluntad de reparar asimetría, sino que es necesario disponer de los instrumentos constitucionales y legales para llevar adelante esa decisión".

"Lo que nos preocupa y lo que le preocupa el presidente Alberto Fernández, es el precio en el mercado interno de algunos bienes de consumo popular y estamos trabajando desde la semana pasada en esos instrumentos. Nosotros lo habíamos previsto en enero, y por eso se había creado el instrumento del fideicomiso, hoy evaluamos que no es suficiente, estamos trabajando en encontrar las respuestas más convenientes y pertinentes, pero dentro de lo que la ley nos permite, la Constitución y el sistema Democrático,somos una República con instituciones".

Entre los asistentes se encuentran los senadores Afredo Cornejo, Mariana Juri, Anabel Fernández Sagasti, Carolina Losada y Martín Lousteau.

Mientras que entre los diputados estuvieron Julio Cobos, Lisandro Nieri, Jimena Latorre, José Luis Espert y Mario Negri. El exgobernador Celso Jaque también estuvo presente en el Hyatt.

Tambien estuvo el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni.



Entrevista: Enrique Villalobos