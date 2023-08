Debate sobre educación con ausencias y chicanas

Los alumnos nucleados en el centro de estudiantes del Colegio Universitario Central concretaron el primer debate con las diferentes fórmulas a la gobernación mendocina, donde se destacaron las notorias ausencias de los candidatos Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, y del Frente Elegí, Omar Parisi.

En ese marco, los chicos del CUC tuvieron que escuchar respuestas cargadas de chicanas y pases de factura. Así pasaron más de una hora con algunos tramos de sensatez de parte de los candidatos a gobernador, que representaron a La Unión Mendocina, con Omar De Marchi, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Lautaro Jiménez, y del Partido Verde, Mario Vadillo. Por el lado de Cambia Mendoza concurrió Hebe Casado, y del Frente Elegí lo hizo Lucas Ilardo, ambos candidatos a vicegobernadores.

Economía

Uno de los ejes sobre el que los alumnos requirieron respuesta fue qué hacer con la economía, y al respecto se manifestaron de maneras bastante diferentes. Lucas Ilardo arrancó hablando de Omar De Marchi, señalando que "hace tres meses decidió salirse el Frente Cambia a Mendoza, pero fue cómplice en cada votación en la Legislatura de un endeudamiento en dólares feroz.

"Eso ahogó el sistema económico de Mendoza, eso hizo que nuestros docentes hoy tengan el peor salario del país, que Mendoza no cree empleo privado y que tenga el crecimiento económico más bajo de los últimos 20 o 30 años".

Luego agregó: "Nosotros con Omar Parisi tenemos propuestas concretas para reactivar la economía de Mendoza y voy a ser sencillo. Nuestra nave insignia es la construcción de viviendas. La construcción de viviendas es la obra pública que más trabajo genera. Inmediatamente queremos poner en marcha un programa revolucionario que es ser el gobierno que más viviendas construye en la historia de Mendoza".

Además, sumó: "Lo que propongo y lo que proponemos con Omar Parisi es actualizar el sueldo de los trabajadores públicos, pero ese dinero que ya está en los fondos de inversión, ponerlo a trabajar en la obra pública, porque la obra pública genera trabajo", haciendo referencia a los fondos de Portezuelo del Viento.

Además para concluir expresó: "hay mucha gente que necesita vivienda, hay un déficit habitacional de 250.000 viviendas en la provincia de Mendoza, se están construyendo, imagínense que Suárez anunció la construcción de 135 viviendas, es casi una tomada de pelo, pero para lo que trabaja Suárez es un montón eso. Nosotros proponemos que esa plata la pongamos a construir viviendas, generar obra pública, generar trabajo y generar un motor de economía en Mendoza".

Por su parte, Lautaro Giménez remarcó: "Llegó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina de la mano de Mauricio Macri y también de la mano del Frente de Todos, que ha seguido negociando y tratando con ellos religiosamente. Se han empobrecido las grandes mayorías trabajadoras, pero es mentira que todos perdieron. Se ha producido en realidad una gran transferencia de la riqueza. 87.800 millones de dólares se han transferido desde los ingresos de los sueldos de la clase trabajadora y de los jubilados a las ganancias empresarias".

"Ganancias que además fugan del país, provocando una mayor crisis, un mayor saqueo y una mayor presión al extractivismo, que lleva a que se hagan pactos corruptos en las legislaturas, en el Congreso".

De Marchi lo resumió de la siguiente manera: "¿Qué hay que hacer? Bajar impuestos. Planteamos claramente eliminar el impuesto de sellos, revisar ingresos brutos, revisar impuestos como por ejemplo el impuesto inmobiliario. Hay que simplificar la relación del Estado con la gente, con ustedes, que tiene que ver mucho con la simplificación de trámites".

"Si ustedes mañana quieren tener el sueño de ser un Elon Musk,y ponerse a imaginar algo en el garaje de su casa, al poco tiempo de arrancar se van desilusionados, porque por ejemplo, 21 pasos tienen que hacer para tener un pequeño emprendimiento. Contadores, habilitaciones, abogados, numeritos, sellitos, la coimita, no sé qué. ¿Qué hacen? Se desilusionan, bajan la persiana y se van a otro lado", agregó el referente de LUM.

"Hay que generar las condiciones a partir de la digitalización para simplificar esa relación y que el empleo surja a partir también de la iniciativa y de los sueños de cada uno de ustedes", completó.

Para la candidata del oficialismo en Mendoza, Hebe Casado, se debe buscar "una economía diversificada, donde se está haciendo hincapié en muchos focos, entre ellos lo tecnológico. En cuanto a lo tecnológico, Mendoza en los últimos cuatro años ha aumentado el 60% de la industria de conocimiento, eso lo ha puesto en tercer lugar en cuanto a exportaciones, y eso es lo que le va a traer y le traerá más trabajo a los jóvenes principalmente".

"Estamos trabajando en la matriz productiva, donde las inclemencias climáticas han hecho que muchas veces tengamos pérdidas de nuestros productores y sin embargo desde el gobierno se ha acompañado a los contratistas, se ha acompañado a través del seguro agrícola, se ha acompañado de diferentes formas porque también consideramos que la agricultura es importante", agregó para cerrar el tema.

Educación

En la segunda parte de la rueda de consultas, los estudiantes pidieron precisiones sobre la educación, el presupuesto educativo y el ítem aula.

A la hora de responder, Ilardo explicó que se debe "cumplir con la Ley Federal de Educación y cumplirle a Mendoza", y agregó: "Como lo dije recién en mi presentación, el presupuesto de educación en Mendoza se recortó el 43% desde hace siete años.

"Nosotros tenemos que ir progresivamente garantizando un mínimo presupuestario, que es el que establece la ley, para que los docentes tengan un salario digno, para que la infraestructura esté garantizada, pero también para que los alumnos participen activamente en las decisiones que se toman".

Mientras que, por parte del oficialismo, Casado propuso "ya para el año que viene, que todas las escuelas tengan conectividad. El 100% de las escuelas, para que puedan manejar todas las herramientas tecnológicas que se pueden brindar hoy en día para la educación.

"Y también sabemos que la tecnología y la innovación pasan por la economía del conocimiento, donde ustedes seguramente van a ser partícipes, pero para eso es importante que sepan leer, y que sepan de matemáticas, sino no van a poder hacer ni siquiera un curso de programación".

En cuanto a cómo hacerlo, sostuvo: "para eso estamos pensando en, por un lado, la fluidez lectora que en la provincia fue premiada por el Banco Mundial, por haber mejorado la fluidez lectora en estos últimos dos años. Estamos pensando en un programa de matemática más extenso que les permita a ustedes tener herramientas para poder ser parte de la economía del conocimiento y estamos pensando también en escuelas bilingües desde la primaria".

Cerró el referente del FIT, Lautaro Giménez: "La ley nacional de educación también se está incumpliendo. Y este gobierno, el de Alberto Fernández, Cristina Fernández, el frente de todos, bajó del 6,1% que se había llegado en el 2015, actualmente está solo en el 4,8% del Producto Bruto Interno. Ese financiamiento hace que, por ejemplo, el boleto educativo gratuito sea solamente un eslogan de campaña. No sé si ustedes recuerdan, pero en campaña electoral lo ponían hasta en la lona de fondo y además como promesa. ¿Son gobierno? ¿Lo aplican? No, no lo aplican incluso siendo gobierno".

Producción Periodística: Daniel Gallardo